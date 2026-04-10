River recupera soldados: Armani y Meza avanzan y Coudet los espera para abril

Desde que llegó al Millonario, el Chacho nunca pudo contar ni con el arquero ni con el volante debido a sus respectivas lesiones. Esta semana, ambos avanzaron mucho hacia su recuperación.

Hoy 09:30

River Plate recibió buenas noticias en medio de un calendario exigente: Franco Armani y Maximiliano Meza volvieron a realizar trabajos de campo y evolucionan favorablemente de sus lesiones. El entrenador Eduardo Coudet confía en poder contar con ambos antes de fin de mes.

El Millonario atraviesa un abril cargado, con compromisos ante Racing Club, Carabobo FC y Boca Juniors, aunque para esa seguidilla todavía no tendrá disponibles a dos piezas importantes del plantel.

Armani, cerca pero con cautela

El arquero campeón del mundo tuvo un comienzo de 2026 complicado. Primero sufrió un desgarro en el gemelo izquierdo y, tras su regreso, una inflamación en el tendón de Aquiles lo obligó a frenar nuevamente.

Armani tiene por delante al menos dos semanas más de recuperación, por lo que su vuelta dependerá de su evolución física. Cuando esté disponible, Coudet deberá definir si regresa a la titularidad o si continúa apostando por Santiago Beltrán, quien respondió con buenos rendimientos durante su ausencia.

Meza entra en la etapa final

Por su parte, Meza no juega desde el Superclásico de noviembre, cuando debió someterse a una operación en el tendón rotuliano.

El volante ya transita la última etapa de su recuperación y podría volver a las canchas en aproximadamente tres semanas, lo que representaría una alternativa más para el mediocampo.

Más variantes para el mediocampo del Millonario

La recuperación de Meza le permitirá al DT sumar una opción en una zona donde ya cuenta con varias variantes como Ian Subiabre, Kendry Páez o Juan Cruz Meza.

Mientras tanto, River continúa enfocado en sus próximos desafíos, con la expectativa de recuperar a dos futbolistas clave en un tramo decisivo de la temporada.