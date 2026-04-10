Taylor Swift enfrenta una demanda por uso de marca en su último álbum

Una escritora acusa a la artista de afectar su proyecto “Confessions of a Showgirl” y reclama una compensación económica junto con la prohibición del nombre del disco.

Hoy 09:49

La cantante Taylor Swift enfrenta una demanda por presunta infracción de marca registrada vinculada a su último álbum, en un conflicto legal que podría escalar en los tribunales de Estados Unidos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La acción fue presentada por la escritora Maren Wade, quien asegura ser titular de la marca “Confessions of a Showgirl” y sostiene que el disco “The Life of a Showgirl” habría afectado directamente su proyecto, desarrollado durante más de una década.

Según la denuncia, radicada en un tribunal federal de California, Wade acusa tanto a Swift como a UMG Recordings de infracción de marca, competencia desleal y designación falsa de origen, y reclama una compensación económica junto con la prohibición del uso del nombre del álbum.

Taylor Swift

El conflicto gira en torno a la similitud entre ambas denominaciones y su uso dentro del mismo ámbito: el entretenimiento. Wade inició su marca en 2014 con una columna sobre su experiencia en la industria, que luego se expandió a pódcast y espectáculos en vivo con música y teatro.

De acuerdo con la presentación judicial, la artista habría utilizado el nombre de su disco de manera masiva en productos y canales comerciales dirigidos al mismo público, lo que generó confusión entre los consumidores.

Incluso, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos habría rechazado inicialmente el intento de registrar el nombre del álbum por considerarlo demasiado similar al de Wade, destacando la coincidencia en la frase clave “of a Showgirl” y su aplicación en actividades artísticas similares.

Taylor Swift

Desde el entorno de Wade sostienen que la situación debilitó su marca, al punto de que parte del público cree que ella imitó a la cantante. Por su parte, Swift no realizó comentarios sobre el caso.

El litigio abre dos posibles caminos: una negociación para adquirir los derechos del nombre o un proceso judicial que defina si hubo o no violación de marca en uno de los lanzamientos más recientes de la estrella pop.