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Taylor Swift enfrenta una demanda por uso de marca en su último álbum

Una escritora acusa a la artista de afectar su proyecto “Confessions of a Showgirl” y reclama una compensación económica junto con la prohibición del nombre del disco.

Hoy 09:49

La cantante Taylor Swift enfrenta una demanda por presunta infracción de marca registrada vinculada a su último álbum, en un conflicto legal que podría escalar en los tribunales de Estados Unidos.

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La acción fue presentada por la escritora Maren Wade, quien asegura ser titular de la marca “Confessions of a Showgirl” y sostiene que el disco “The Life of a Showgirl” habría afectado directamente su proyecto, desarrollado durante más de una década.

Según la denuncia, radicada en un tribunal federal de California, Wade acusa tanto a Swift como a UMG Recordings de infracción de marca, competencia desleal y designación falsa de origen, y reclama una compensación económica junto con la prohibición del uso del nombre del álbum.

Taylor Swift Taylor Swift

El conflicto gira en torno a la similitud entre ambas denominaciones y su uso dentro del mismo ámbito: el entretenimiento. Wade inició su marca en 2014 con una columna sobre su experiencia en la industria, que luego se expandió a pódcast y espectáculos en vivo con música y teatro.

De acuerdo con la presentación judicial, la artista habría utilizado el nombre de su disco de manera masiva en productos y canales comerciales dirigidos al mismo público, lo que generó confusión entre los consumidores.

Incluso, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos habría rechazado inicialmente el intento de registrar el nombre del álbum por considerarlo demasiado similar al de Wade, destacando la coincidencia en la frase clave “of a Showgirl” y su aplicación en actividades artísticas similares.

Taylor Swift Taylor Swift

Desde el entorno de Wade sostienen que la situación debilitó su marca, al punto de que parte del público cree que ella imitó a la cantante. Por su parte, Swift no realizó comentarios sobre el caso.

El litigio abre dos posibles caminos: una negociación para adquirir los derechos del nombre o un proceso judicial que defina si hubo o no violación de marca en uno de los lanzamientos más recientes de la estrella pop.

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