La Unión Santiagueña de Rugby confirmó a Miguel Brevetta como Head Coach del M17

La Unión Santiagueña de Rugby oficializó la designación de Miguel Brevetta como nuevo Head Coach del seleccionado M17, con el objetivo principal de lograr el ascenso a la Zona B del Campeonato Argentino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El exjugador de Old Lions Rugby Club e integrante de la selección nacional M20 asumirá el cargo por dos temporadas (2026 y 2027) y comenzará a trabajar de inmediato.

Un proceso que arranca con competencia previa

Antes del Campeonato Argentino, que se disputará en octubre, el seleccionado santiagueño tendrá rodaje con distintos compromisos.

Entre ellos se destaca un certamen interprovincial en julio, que se jugará en Santiago del Estero y contará con la participación de los seleccionados de Tucumán Rugby Union, Salta Rugby Union y Noreste Rugby Union.

Armado del cuerpo técnico

El cuerpo técnico comenzará a definirse en los próximos días. Por el momento, se confirmó que Facundo Porfirio será el preparador físico.

Además, Brevetta trabaja de manera conjunta con el Centro de Alto Rendimiento de la Unión, encabezado por Juan Pablo Agüero, para completar el staff.

Santiago busca ser sede del Argentino

En paralelo, la Unión Santiagueña de Rugby avanza con gestiones importantes: licitó para ser sede de la fase clasificatoria del Campeonato Argentino, por lo que intensifica las gestiones para concretar ese objetivo.

De esta manera, el rugby santiagueño inicia un nuevo proceso con la mira puesta en el crecimiento y en la posibilidad de recuperar protagonismo a nivel nacional.