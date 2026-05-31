Con una particular actuación de Bielsa, Uruguay presentó la lista para el Mundial 2026

La Celeste confirmó a los 26 futbolistas que disputarán la Copa del Mundo.

Hoy 12:06

La Selección de Uruguay oficializó este domingo la lista de 26 futbolistas que representarán al país en el Mundial 2026, una nómina encabezada por Federico Valverde y que tuvo un detalle que rápidamente llamó la atención de los hinchas: la participación de Marcelo Bielsa en el video de presentación, donde apareció montando una bicicleta.

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La Celeste, que finalizó en el cuarto puesto de las Eliminatorias Sudamericanas, llega a la Copa del Mundo con una base consolidada y varias figuras que militan en las principales ligas de Europa.

Uno de los nombres más destacados es el de Valverde, volante del Real Madrid, quien será el capitán y principal referente futbolístico del seleccionado uruguayo.

Muslera, rumbo a su quinto Mundial

Dentro de la lista también sobresale la presencia de Fernando Muslera, actual arquero de Estudiantes de La Plata, que disputará su quinta Copa del Mundo a los 39 años.

El experimentado guardameta fue parte del plantel que alcanzó las semifinales en Sudáfrica 2010, conquistó la Copa América 2011 y sigue siendo una pieza importante para Bielsa.

Junto a él, el otro representante del fútbol argentino será Matías Viña, lateral que actualmente juega en River Plate.

Una baja importante para Bielsa

Entre las ausencias más llamativas aparece la de Nahitán Nández, habitual titular en el ciclo del entrenador argentino.

Según trascendió, el mediocampista quedó fuera de la convocatoria por cuestiones extrafutbolísticas.

Las figuras que acompañarán a Valverde

Además del volante del Real Madrid, Uruguay contará con futbolistas de primer nivel internacional como:

Ronald Araujo (Barcelona)

(Barcelona) José María Giménez (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Manuel Ugarte (Manchester United)

(Manchester United) Rodrigo Bentancur (Tottenham)

(Tottenham) Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

(Flamengo) Darwin Núñez (Al Hilal)

La combinación de experiencia y juventud ilusiona a los uruguayos con volver a ser protagonistas en una Copa del Mundo.

El camino de Uruguay en el Mundial

La selección bicampeona del mundo integrará el Grupo H, donde enfrentará a:

Arabia Saudita

Cabo Verde

España

El debut será el 15 de junio frente al conjunto saudí en el Hard Rock Stadium de Miami.

Posteriormente jugará ante Cabo Verde el 21 de junio, también en Miami, y cerrará la fase de grupos el 26 de junio contra España en la ciudad mexicana de Guadalajara.

El tercer Mundial de Bielsa

Para Marcelo Bielsa, esta será su tercera experiencia al frente de una selección en una Copa del Mundo.

El rosarino dirigió a la Selección Argentina en Corea-Japón 2002 y posteriormente a Chile en Sudáfrica 2010, donde alcanzó los octavos de final.

Ahora intentará llevar a Uruguay a los primeros planos del fútbol internacional y devolver a la Celeste a la pelea por el título más importante del planeta.

La lista de Uruguay para el Mundial 2026

Arqueros

Santiago Mele (Monterrey)

Sergio Rochet (Inter de Porto Alegre)

Fernando Muslera (Estudiantes)

Defensores

José María Giménez (Atlético de Madrid)

Sebastián Cáceres (América)

Matías Viña (River Plate)

Joaquín Piquerez (Palmeiras)

Ronald Araujo (Barcelona)

Mathías Olivera (Napoli)

Santiago Bueno (Wolverhampton)

Guillermo Varela (Flamengo)

Mediocampistas

Facundo Pellistri (Panathinaikos)

Rodrigo Zalazar (Braga)

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)

Manuel Ugarte (Manchester United)

Rodrigo Bentancur (Tottenham)

Federico Valverde (Real Madrid)

Maximiliano Araújo (Sporting Lisboa)

Nicolás De la Cruz (Flamengo)

Agustín Canobbio (Fluminense)

Emiliano Martínez (Palmeiras)

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