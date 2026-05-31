Con una particular actuación de Bielsa, Uruguay presentó la lista para el Mundial 2026

La Celeste confirmó a los 26 futbolistas que disputarán la Copa del Mundo.
La Selección de Uruguay oficializó este domingo la lista de 26 futbolistas que representarán al país en el Mundial 2026, una nómina encabezada por Federico Valverde y que tuvo un detalle que rápidamente llamó la atención de los hinchas: la participación de Marcelo Bielsa en el video de presentación, donde apareció montando una bicicleta.
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La Celeste, que finalizó en el cuarto puesto de las Eliminatorias Sudamericanas, llega a la Copa del Mundo con una base consolidada y varias figuras que militan en las principales ligas de Europa.
Uno de los nombres más destacados es el de Valverde, volante del Real Madrid, quien será el capitán y principal referente futbolístico del seleccionado uruguayo.
Dentro de la lista también sobresale la presencia de Fernando Muslera, actual arquero de Estudiantes de La Plata, que disputará su quinta Copa del Mundo a los 39 años.
El experimentado guardameta fue parte del plantel que alcanzó las semifinales en Sudáfrica 2010, conquistó la Copa América 2011 y sigue siendo una pieza importante para Bielsa.
Junto a él, el otro representante del fútbol argentino será Matías Viña, lateral que actualmente juega en River Plate.
Entre las ausencias más llamativas aparece la de Nahitán Nández, habitual titular en el ciclo del entrenador argentino.
Según trascendió, el mediocampista quedó fuera de la convocatoria por cuestiones extrafutbolísticas.
Además del volante del Real Madrid, Uruguay contará con futbolistas de primer nivel internacional como:
La combinación de experiencia y juventud ilusiona a los uruguayos con volver a ser protagonistas en una Copa del Mundo.
La selección bicampeona del mundo integrará el Grupo H, donde enfrentará a:
El debut será el 15 de junio frente al conjunto saudí en el Hard Rock Stadium de Miami.
Posteriormente jugará ante Cabo Verde el 21 de junio, también en Miami, y cerrará la fase de grupos el 26 de junio contra España en la ciudad mexicana de Guadalajara.
Para Marcelo Bielsa, esta será su tercera experiencia al frente de una selección en una Copa del Mundo.
El rosarino dirigió a la Selección Argentina en Corea-Japón 2002 y posteriormente a Chile en Sudáfrica 2010, donde alcanzó los octavos de final.
Ahora intentará llevar a Uruguay a los primeros planos del fútbol internacional y devolver a la Celeste a la pelea por el título más importante del planeta.