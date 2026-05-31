Reciclaje en casa: cómo darles un nuevo uso a las botellas vacías de aceite

Antes de descartarlas, existen alternativas prácticas para reutilizarlas y reducir residuos en el hogar.

Hoy 12:10

Las botellas de aceite vacías suelen terminar en la basura. Sin embargo, poca gente sabe que pueden tener un segundo uso antes de ser desechadas. Con un poco de creatividad, podés reutilizarlas para aprovecharlos en el jardín.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En pocos minutos, con algunos materiales y algo de ingenio, podés convertir las botellas de aceite en macetas decorativas o en regaderas para cuidar las plantas.

Cómo reutilizar las botellas de aceite en el jardín

Las botellas de aceite pueden convertirse en macetas para plantas pequeñas, aromáticas o suculentas.

Paso a paso para convertirlas en macetas

1- Lavar bien la botella para eliminar restos de aceite

2- Retirar etiquetas y adhesivos

3- Cortar la botella (si se desea una abertura más amplia) o utilizarla completa para esquejes y plantas de agua

4- Colocar una capa de piedras pequeñas en el fondo para mejorar el drenaje

5- Agregar sustrato adecuado para la especie elegida

6- Plantar y decorar el exterior con pintura, hilo de yute o cintas.

Paso a paso para hacer una regadera

1- Limpiar completamente la botella

2- Realizar varios agujeros pequeños en la tapa con un clavo caliente o una aguja gruesa

3- Llenarla con agua

4- Taparla y utilizarla para regar suavemente las plantas

Este sistema permite distribuir el agua de manera uniforme y evitar encharcamientos, especialmente en macetas pequeñas.

Ventajas de reutilizar botellas de aceite en el jardín