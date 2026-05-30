Mitre recibe al líder Deportivo Morón con la ilusión de seguir escalando en la Primera Nacional

El Aurinegro buscará volver al triunfo este domingo ante su gente y extender su racha positiva ante uno de los punteros de la Zona A.

Hoy 06:55

Mitre afrontará esta tarde un compromiso de gran exigencia cuando reciba a Deportivo Morón, uno de los líderes de la Zona A de la Primera Nacional, en un partido que puede resultar clave para sus aspiraciones de meterse en puestos de Reducido.

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El encuentro se disputará desde las 16 en el estadio “Dres. José y Antonio Castiglione” y contará con el arbitraje de Maximiliano Manduca, quien estará acompañado por Julio Fernández y Martín Grasso como asistentes. El cuarto árbitro será Maximiliano Silcan Jerez.

El conjunto santiagueño llega con confianza luego de rescatar un valioso empate 1 a 1 frente a Colón en Santa Fe, resultado que le permitió extender una racha de cinco encuentros consecutivos sin derrotas.

Gracias a esta buena serie, el equipo dirigido por Carlos Mazzón se ubica en la décima posición de la tabla con 17 puntos, a pocos pasos de la zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso.

Ahora tendrá una prueba de fuego ante uno de los equipos más regulares del campeonato. Deportivo Morón acumula 25 unidades y comparte la cima de la Zona A, consolidándose como uno de los principales candidatos de la categoría.

Además, el "Gallito" llegará a Santiago del Estero con el ánimo en alza luego de vencer como local a Estudiantes de Caseros.

Para Mitre, el desafío será aprovechar la localía, cortar la racha de empates y volver a sumar de a tres frente a un rival directo que atraviesa un gran presente.

Con la segunda rueda cada vez más cerca, el Aurinegro sabe que cada punto puede ser determinante en la lucha por meterse entre los equipos que pelearán por el ascenso.