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Güemes visita a Almagro con la misión de confirmar su recuperación en la Primera Nacional

El Gaucho llega fortalecido tras el triunfo en el debut de Pablo Guiñazú y buscará sumar nuevamente ante un rival que pelea por salir del descenso.

Hoy 06:55

Güemes afrontará este domingo un compromiso importante cuando visite a Almagro por una nueva fecha de la Primera Nacional. El encuentro se disputará desde las 15.30 y tendrá como escenario el estadio del conjunto bonaerense.

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El encargado de impartir justicia será Pablo Giménez, quien contará con la asistencia de Ramón Ortiz y Joaquín Badano. Como cuarto árbitro fue designado Kevin Alegre.

El equipo santiagueño llega a este compromiso con un renovado impulso anímico luego de vencer por 1 a 0 a Patronato en el estadio Arturo "Jiya" Miranda. Ese triunfo significó además un estreno ideal para Pablo Guiñazú, que debutó como entrenador con una victoria.

Gracias a esos tres puntos, el Gaucho alcanzó las 16 unidades y logró tomar algo de distancia respecto de los puestos más comprometidos de la tabla.

Ahora intentará ratificar la mejoría frente a un rival que atraviesa un presente delicado. Almagro marcha en el último lugar de la clasificación con 12 puntos y actualmente ocupa la zona de descenso junto a Quilmes.

Por ese motivo, el encuentro aparece como una buena oportunidad para Güemes de seguir creciendo en el campeonato y consolidar el nuevo ciclo bajo la conducción de Guiñazú.

Con la confianza recuperada y la necesidad de seguir sumando, el conjunto santiagueño buscará dar otro paso adelante frente a un adversario urgido por los resultados.

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