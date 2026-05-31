Dolor en Tintina: un adolescente murió tras impactar con un perro cuando iba en moto por Ruta 5

El joven fue derivado al CEPSI Eva Perón, donde se confirmó su deceso cerca de las 00:30 de este domingo.

Hoy 12:30

Un trágico hecho vial conmociona a la ciudad de Tintina, departamento Moreno, luego del fallecimiento de un adolescente de 14 años ocurrido en las últimas horas tras un accidente en motocicleta.

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Según los datos recabados, el menor, identificado como Felipe Gómez, circulaba por Ruta 5 cuando un perro se habría cruzado en la calzada, lo que provocó que perdiera el control del rodado y cayera violentamente sobre el asfalto, sufriendo graves heridas.

De inmediato, fue asistido por personal del Hospital Distrital de la zona y posteriormente derivado de urgencia al Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI) “Eva Perón”, debido a la complejidad de su estado.

Pese a los esfuerzos realizados por el equipo médico, el adolescente falleció alrededor de las 00:30 de este domingo. En todo momento estuvo acompañado por su madre, Daniela Puebla, quien fue asistida por el estado de shock que le provocó la situación.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que personal policial intervino en el caso y se trasladó hasta el CEPSI, donde se recabaron testimonios y se tomó conocimiento de la situación médica.

El hecho es investigado por la Comisaría Comunitaria N.º 44 de Tintina, mientras se aguardan mayores precisiones oficiales sobre las circunstancias del siniestro.

La noticia generó profunda conmoción en la comunidad, donde familiares, vecinos y amigos expresaron su pesar por la trágica pérdida.