“Nunca pensé que mi hijo pudiera hacer una cosa así”: habló la madre del acusado por el crimen de Agostina

“Estoy destruida. A esa familia le pido mil disculpas, por favor. Les pido perdón de corazón. No lo puedo creer”, agregó la mamá de Barrelier en diálogo con A24.
También habló la novia del detenido, Melisa Heredia, quien aseguró que en su casa no escuchó nada sospechoso que pudiera advertirla sobre el crimen.
La mujer que vive junto a su hija de 13 años en la casa donde la nena habría sido asesinada.
“Desde un primer momento me presenté en la fiscalía y dejé que entraran y se fijaran. No escuché nada porque mi casa es enorme”, dijo este domingo en diálogo con A24. “Le pido perdón a la familia”, agregó.
Según explicó, Barrelier está internado en un pabellón psiquiátrico de la cárcel de Bouwer, después de haber intentado quitarse la vida en tres oportunidades.