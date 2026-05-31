“Nunca pensé que mi hijo pudiera hacer una cosa así”: habló la madre del acusado por el crimen de Agostina

La mujer pidió perdón a la familia de la víctima y afirmó estar devastada por la situación.

Hoy 12:11

En medio de la conmoción por el crimen de Agostina Vega, habló la mamá de Claudio Barrelier, el principal acusado, y le pidió perdón a la familia de la adolescente asesinada en Córdoba.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La mujer, que había defendido a su hijo en otras oportunidades y hasta aseguró que era inocente, reconoció: “Nunca pensé que mi hijo pudiera hacer una cosa así”.