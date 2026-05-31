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“Nunca pensé que mi hijo pudiera hacer una cosa así”: habló la madre del acusado por el crimen de Agostina

La mujer pidió perdón a la familia de la víctima y afirmó estar devastada por la situación.

Hoy 12:11
Claudio Barrelier

En medio de la conmoción por el crimen de Agostina Vega, habló la mamá de Claudio Barrelier, el principal acusado, y le pidió perdón a la familia de la adolescente asesinada en Córdoba.

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La mujer, que había defendido a su hijo en otras oportunidades y hasta aseguró que era inocente, reconoció: “Nunca pensé que mi hijo pudiera hacer una cosa así”.

Estoy destruida. A esa familia le pido mil disculpas, por favor. Les pido perdón de corazón. No lo puedo creer”, agregó la mamá de Barrelier en diálogo con A24.

También habló la novia del detenido, Melisa Heredia, quien aseguró que en su casa no escuchó nada sospechoso que pudiera advertirla sobre el crimen.

La mujer que vive junto a su hija de 13 años en la casa donde la nena habría sido asesinada.

“Desde un primer momento me presenté en la fiscalía y dejé que entraran y se fijaran. No escuché nada porque mi casa es enorme”, dijo este domingo en diálogo con A24. “Le pido perdón a la familia”, agregó.

Según explicó, Barrelier está internado en un pabellón psiquiátrico de la cárcel de Bouwer, después de haber intentado quitarse la vida en tres oportunidades.

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