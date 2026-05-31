Marco Bezzecchi cumplió su sueño en Mugello y le dio a Aprilia su primera victoria en el GP de Italia

El piloto italiano se impuso ante su gente y encabezó un doblete histórico para la marca de Noale. Jorge Martín fue segundo y Francesco Bagnaia completó el podio.

Hoy 11:55

Marco Bezzecchi logró este domingo una victoria histórica al quedarse con el Gran Premio de Italia de MotoGP disputado en el circuito de Mugello, resultado que le permitió a Aprilia conseguir por primera vez un triunfo como local en la máxima categoría del motociclismo.

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El piloto italiano lideró además un memorable doblete de la fábrica de Noale junto al español Jorge Martín, mientras que Francesco Bagnaia completó el podio ante el público italiano.

Una carrera cambiante desde la largada

La competencia comenzó con una incidencia inesperada protagonizada por Raúl Fernández, ganador de la carrera sprint del sábado.

El español frenó demasiado tarde en la primera curva, estuvo cerca de impactar contra Bezzecchi y cayó hasta la 17ª posición, complicando rápidamente sus aspiraciones.

En los primeros giros, Martín tomó el liderazgo de la prueba, aunque Bezzecchi logró recuperar la punta antes de que Bagnaia, impulsado por el apoyo de los fanáticos de Ducati, se colocara al frente en la tercera vuelta.

El ataque decisivo de Bezzecchi

Durante gran parte de la carrera, Bagnaia logró sostener el liderazgo, pero Bezzecchi se mantuvo siempre a una distancia amenazante.

Finalmente, en la vuelta 14 encontró el espacio necesario para superar al piloto de Ducati y comenzar a construir una ventaja que sería determinante.

A partir de ese momento, el italiano impuso un ritmo superior y administró la diferencia hasta recibir la bandera a cuadros en la primera posición.

Martín aprovechó y Bagnaia resistió

Detrás del líder, Jorge Martín mantuvo una carrera sólida y constante. En el tramo final logró aprovechar la pérdida de rendimiento de Bagnaia para quedarse con el segundo puesto y asegurar el histórico 1-2 para Aprilia.

Por su parte, el campeón italiano logró defender el último escalón del podio pese a la presión ejercida por el japonés Ai Ogura, una de las grandes revelaciones de la jornada.

Regreso discreto para Marc Márquez

Uno de los focos de atención estaba puesto en el regreso de Marc Márquez tras su reciente operación.

El español protagonizó varios duelos durante la carrera con Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Ai Ogura y Fabio Di Giannantonio, pero un error en la vuelta 18 lo hizo perder terreno.

Finalmente, el múltiple campeón terminó en la séptima posición, lejos de la pelea por el podio.

Un triunfo histórico para Aprilia

La victoria de Bezzecchi significó mucho más que un simple éxito deportivo.

Además de conseguir el primer triunfo de Aprilia en el Gran Premio de Italia, el resultado representó un duro golpe para Ducati en uno de los circuitos más emblemáticos para la marca italiana.

Clasificación final del GP de Italia

Marco Bezzecchi (Aprilia) Jorge Martín (Aprilia) Francesco Bagnaia (Ducati) Ai Ogura Pedro Acosta Fabio Di Giannantonio Marc Márquez Raúl Fernández

Con esta victoria, Bezzecchi volvió a confirmar su gran presente y escribió una página histórica para Aprilia frente a miles de fanáticos que colmaron las tribunas de Mugello.