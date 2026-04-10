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"Estamos esperando que impacte el dinero para reestablecer el servicio de transporte"

Eduardo Palma, de UTA, señaló que las partes mantienen un diálogo en la Secretaría de Trabajo y subrayó que los colectivos no circularán hasta que los sueldos de marzo no sean depositados en su totalidad.

Hoy 10:35
Eduardo Palma.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Santiago del Estero mantiene este viernes un paro total de colectivos urbanos e interurbanos, en el marco del conflicto por la falta de pago de los salarios de marzo.

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En este contexto, representantes del gremio se encuentran reunidos en la Secretaría de Trabajo buscando una solución que permita normalizar el servicio. “Estamos esperando que impacte el dinero para restablecer el servicio de transporte”, señaló Eduardo Palma en diálogo con Radio Panorama.

El dirigente explicó que la medida de fuerza se tomó luego de que las empresas informaran que no abonarían la totalidad de los haberes. “Los sueldos ya estaban vencidos, y el agravante fue que nos comunicaron que no iban a depositar el 100%, sino solo una parte. En una asamblea decidimos iniciar el paro hasta que se pague la totalidad del salario”, detalló.

Palma también advirtió sobre la situación que atraviesan los trabajadores del sector. “Nuestro sector está padeciendo. Muchos compañeros se fueron de la provincia en busca de mejores salarios en otras jurisdicciones”, expresó.

Mientras continúan las negociaciones, desde el gremio mantienen la expectativa de que se concrete el pago durante la jornada. “Estamos esperando que impacte el dinero para salir a dar servicio”, concluyó.

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