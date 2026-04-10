El Gobierno reprogramó un acto en el que Milei y Adorni iban a aparecer juntos

El Presidente defendió al jefe de Gabinete sin hacer referencia a las causas judiciales, mientras se suspendió el evento previsto por la zarpada de la Fragata Libertad.

Hoy 12:28

El silencio de Javier Milei sobre las causas que involucran a Manuel Adorni sigue sin quebrarse. En medio de las denuncias judiciales por presunto enriquecimiento ilícito, el Presidente volvió a respaldar a su jefe de Gabinete en una entrevista.

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El jefe de Estado, que evitó hablar sobre las denuncias de corrupción, definió a Adorni como un "maravilloso jefe de Gabinete", al recordar la victoria que obtuvo La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.

"Yo fijo el norte y la dirección de la política, pero después se queda él trabajando en la cocina con los ministros", afirmó en el programa Economistas de la TV Pública.

Esta semana había trascendido que el jefe de Estado y el ministro coordinador iban a compartir mañana un acto en el marco de la zarpada de la Fragata Libertad, en lo que se iba a traducir en otro apoyo público al funcionario.

Finalmente, no compartirán escenario este sábado cuando el buque inicie un nuevo viaje de instrucción con escala internacional a Estados Unidos.

Fuentes de la Casa Rosada confirmaron que "por el momento no está prevista la presencia de Milei" en la actividad oficial organizada por la Armada Argentina.

Desde la organización señalaron que "están tratando de convencer al mandatario" de que asista al evento que tendrá como protagonista al ministro de Defensa, Carlos Presti. Tampoco pudieron confirmar la presencia del jefe de Gabinete.

Esta semana, Adorni recibió al titular de Defensa en su despacho de Balcarce 50 donde hablaron sobre la inserción internacional en la cooperación y los futuros acuerdos con Estados Unidos; y sobre la modernización del instrumento militar, los planes de emergencia, y la puesta en valor de las Fuerzas Armadas.

Milei enfrenta un duro revés en las encuestas por varios frentes abiertos. Según la consultora Ad Hoc, las menciones digitales sobre Javier Milei en redes sociales y portales web, muestran que 52% de las menciones fueron negativas y el 39% fueron positivas.

Otra encuesta de la consultora Trends, marca que la opinión negativa de Adorni crece 16 puntos en solo un mes y se ubica en 64%, mientras que la positiva cayó 11 puntos. También Zuban Córdoba arroja que la imagen negativa del funcionario creció casi 11 puntos en términos interanuales (de febrero de 2025 a abril de 2026), mientras que la positiva se desplomó 21,2 puntos.