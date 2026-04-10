La inflación se aceleró en CABA y llegó al 3% en marzo

El índice marcó una suba respecto a febrero y acumuló 8,9% en el primer trimestre. El aumento en las cuotas escolares y los combustibles fue clave en la aceleración de los precios.

Hoy 12:17

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 3% en marzo, lo que representó una aceleración frente al 2,6% registrado en febrero, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

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Con este dato, el índice acumuló un 8,9% en el primer trimestre de 2026, mientras que en la comparación interanual la suba se ubicó en 32,1%.

El principal impulso del aumento estuvo dado por el rubro Educación, que registró un incremento del 8,6%, como consecuencia de las subas en las cuotas de los colegios privados y el inicio del ciclo lectivo.

A esto se sumó el impacto del aumento en los combustibles, que empujó al rubro Transporte a una suba del 6%, en un contexto de actualizaciones en el valor del boleto de colectivo.

En tanto, Vivienda, agua, electricidad y gas avanzó un 3,2%, debido a incrementos en alquileres, expensas y tarifas de servicios. En este segmento se destacaron las subas en electricidad (7,8%) y agua (4%).

Por su parte, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 2,6%. El principal impulso provino de carnes y derivados, que subieron un 6,3%, aunque parte del impacto fue compensado por bajas en verduras (-3,3%) y frutas (-1,8%).

En el desglose general, los servicios registraron un alza del 3,1%, por encima de los bienes, que aumentaron un 2,8%.

Además, los precios regulados mostraron un incremento del 6,5%, impulsados principalmente por educación y transporte, mientras que los productos estacionales bajaron un 4,5% por la caída en los valores turísticos tras la temporada de verano.

Por último, la inflación núcleo —que excluye factores estacionales y regulados— se ubicó en 2,7%, reflejando una dinámica más moderada en el resto de los precios.