El cestoball santiagueño define su Torneo Preparación con finales en el estadio Ciudad

La jornada decisiva será este domingo con cinco partidos y marcará el cierre de la primera competencia del año antes del inicio del Apertura.

Hoy 11:01

El cestoball santiagueño vivirá este domingo una jornada clave con la disputa de las finales del Torneo Preparación 2026, certamen que abrió la temporada y que tendrá su cierre en el estadio Ciudad de Quimsa.

Cronograma de las finales

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La actividad comenzará a las 15.30 con la final de la categoría Sub 17 entre San Vicente y Defensores del Sud.

Luego, a las 17.00, se disputará un encuentro correspondiente a la categoría Max 30 entre Quimsa Rojo y Defensores.

A las 18.15, será el turno de la final Sub 14, con el cruce entre San Vicente y Central Córdoba.

La jornada continuará a las 19.45 con la final de Primera Masculina entre Defensores del Sud y Central Córdoba, mientras que el cierre será a las 21.00 con la definición de Primera Femenina entre Quimsa y Central Córdoba.

Se viene el Torneo Apertura

Tras el cierre del Preparación, la Federación ya tiene todo listo para el inicio del Torneo Apertura 2026, que comenzará el 17 de abril para las categorías federativas.

En tanto, las divisiones Max 30 y Max 40 iniciarán su competencia el 24 de abril.

Un año clave para el cestoball santiagueño

La temporada será especialmente intensa para la disciplina, ya que Santiago del Estero será sede del Campeonato Argentino de Cestoball, que se disputará del 22 al 26 de julio.

En ese marco, la Federación continúa con su agenda de desarrollo y capacitación: el 25 y 26 de abril se realizará una Capacitación Nivel 2 con instructoras oficiales de la Confederación Argentina de Cestoball, destinada a entrenadores y entrenadoras.

De esta manera, el cestoball santiagueño cierra su primer torneo del año y se prepara para una temporada cargada de competencia y crecimiento.