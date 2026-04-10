Estados Unidos respaldó al Gobierno por la expulsión del diplomático iraní: "La Argentina dio un paso valiente"

Washington destacó la “firmeza” de la Argentina frente a Irán tras la decisión de Javier Milei de declarar persona non grata al representante iraní y avanzar con sanciones contra la Guardia Revolucionaria.

Hoy 17:29

El Gobierno de los Estados Unidos expresó un fuerte respaldo a la decisión de la administración de Javier Milei de expulsar al máximo diplomático iraní en el país y de avanzar con la designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista.

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A través de un mensaje oficial difundido en redes sociales, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental destacó la “firmeza” de la Argentina frente a lo que calificó como amenazas de Irán.

“Sabemos quiénes son nuestros amigos. En un momento crucial del conflicto, Argentina dio el valiente paso de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y expulsar a Mohsen Soltani Tehrani, representante de Irán en Argentina”, publicó la oficina dependiente del Departamento de Estado en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, el organismo agregó: “Agradecemos la firmeza de Argentina contra el terrorismo y las amenazas de Irán, así como su postura clara e inequívoca a lo largo de este conflicto”.

El pronunciamiento se conoció días después de que el Gobierno argentino declarara “persona non grata” al diplomático iraní Mohsen Soltani Tehrani, quien se desempeñaba como encargado de negocios en Buenos Aires. La medida implicó su salida del país en un plazo de 48 horas.

El canciller Pablo Quirno confirmó posteriormente que el funcionario iraní ya había abandonado el territorio nacional. “En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex encargado de negocios de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional”, comunicó a través de su cuenta en la red social X.

Según explicó la Cancillería, la decisión se tomó como respuesta a un pronunciamiento previo del gobierno iraní, que fue considerado por la Argentina como “falso, ofensivo e improcedente”. Ese comunicado había cuestionado la decisión de Milei de incluir al CGRI en el registro de organizaciones terroristas.

En ese contexto, el Palacio San Martín sostuvo que el país “no tolerará agravios ni injerencias indebidas en sus asuntos internos” y que responderá “con firmeza ante cualquier acción que afecte su soberanía”. Al mismo tiempo, remarcó la falta de cooperación de Irán con la Justicia argentina en las investigaciones por los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la sede de la AMIA en 1994, así como el incumplimiento de órdenes internacionales de detención.

“El Gobierno argentino reafirma su compromiso indeclinable con la memoria de las víctimas, la búsqueda de la verdad y el acceso a la justicia”, señaló el comunicado oficial, en el que se reiteró la posición del país frente a esos ataques.

La medida se inscribe en un escenario de creciente tensión diplomática entre Buenos Aires y Teherán, que se intensificó tras la decisión argentina de avanzar contra el CGRI. Esa determinación habilita sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas para personas y entidades vinculadas a esa organización.

Desde Irán, en tanto, la reacción fue inmediata. El Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país calificó la decisión argentina como una “acción ilegal” e “inapropiada” y sostuvo que perjudica las relaciones bilaterales. Además, advirtió que la medida “establece un precedente peligroso” y atribuyó la decisión a la influencia de Estados Unidos e Israel.

En ese mismo comunicado, el gobierno iraní consideró que la declaración constituye un “error estratégico” y un “insulto injustificable al pueblo iraní”, y afirmó que tanto Milei como Quirno “se convirtieron en cómplices” al alinearse con Washington y Tel Aviv.

Frente a esas acusaciones, la Cancillería argentina respondió que las manifestaciones iraníes representan una “inaceptable injerencia en los asuntos internos” y una “tergiversación deliberada” de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional.

El respaldo de Estados Unidos se suma al expresado previamente por Israel. El canciller Gideon Sa’ar calificó la decisión argentina como “valiente e inspiradora” y sostuvo que el país “se erige como un modelo en la defensa de los valores de la libertad y en el liderazgo de la lucha contra el terrorismo”.