Vélez arrancó la Liga Santiagueña con una victoria ante Banfield en San Ramón

El elenco de Pablo Ávila se impuso por 2 a 0 con goles de Flores y Gómez.
Vélez de San Ramón comenzó su camino en la Liga Santiagueña de Fútbol con una victoria 2-0 ante Banfield, en el duelo disputado en San Ramón por la fecha 1.
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El equipo dirigido por Pablo Ávila mostró un buen rendimiento y logró imponerse gracias a los goles de Flores y Gómez, iniciando el torneo con tres puntos importantes.
Con este resultado, Vélez arranca con confianza y en la próxima jornada visitará a Instituto Santiago. Por su parte, Banfield buscará recuperarse cuando reciba a Central Argentino.
En Reserva, también hubo festejo para el local: fue goleada 4-0 de Vélez, redondeando una jornada perfecta en el arranque del campeonato.
Viernes 10
Mitre 0-0 Estudiantes de Huaico Hondo
Vélez de San Ramón 2-0 Banfield
Domingo 12
Central Argentino / Villa Unión (Cancha Central Argentino)
Reserva 15.00 | Primera 17.00
Defensores de Forres / Atlético Forres (Cancha Defensores)
Reserva 14.00 | Primera 16.00
Independiente de Fernández / Unión de Beltrán (Cancha Independiente)
Reserva 14.00 | Primera 16.00
Independiente de Beltrán / Sportivo Fernández (Cancha Independiente)
Reserva 14.00 | Primera 16.00
Lunes 13
Güemes / Comercio (Zona Capital)
Reserva 14.30 | Primera 16.30
Martes 14
Sarmiento de La Banda / Agua y Energía (Zona Banda)
Reserva 14.00 | Primera 16.00
Miércoles 15
Yanda / Central Córdoba (Complejo CC – Sintético, a puertas cerradas)
Reserva 14.00 | Primera 16.00
Libres: Unión Santiago e Instituto Santiago.