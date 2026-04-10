“Jueves de locos”: video muestra salvaje pelea entre jóvenes que corren picadas en Las Termas

Las imágenes muestran la brutalidad del hecho ocurrido en Las Termas de Río Hondo. Vecinos dicen estar cansados de una situación que se volvió habitual en la ciudad termal.

Hoy 21:00

Una situación de descontrol y violencia se registró durante la noche del jueves en la zona del autódromo de Las Termas de Río Hondo, donde se desarrollan las conocidas reuniones de motociclistas denominadas “Jueves de Locos”.

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Según se pudo conocer, en el lugar se concentran numerosos conductores que realizan picadas clandestinas, generando preocupación por el riesgo que implican tanto para los participantes como para terceros.

En ese contexto, también se produjeron peleas entre grupos, las cuales fueron filmadas y posteriormente difundidas en redes sociales, donde incluso se observa cómo algunos presentes alientan los enfrentamientos.

La situación evidencia un escenario de falta de control en este tipo de encuentros, que se repiten semanalmente y continúan generando inquietud entre vecinos de Las Termas de Río Hondo, quienes advierten que estos hechos ya se volvieron frecuentes.