Atendiendo una problemática actual: Jujuy despliega numerosas acciones sobre salud mental

El 15 de abril se llevarán a cabo talleres gratuitos en Jujuy sobre gestión de la culpa y vínculos para promover el bienestar emocional de la comunidad.

Hoy 06:17

El Departamento de Salud Mental invita a la comunidad a participar en un ciclo de talleres orientados al bienestar emocional que se desarrollará el miércoles 15 de abril. La jornada comenzará con la temática 'Entre lo que debo hacer y lo que necesito aprender a gestionar la culpa' de 9 a 11 horas, y por la tarde se abordará 'Mirando nuestros vínculos' de 14 a 16 horas.

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La primera jornada, centrada en gestionar la culpa, se llevará a cabo en las instalaciones de la Dirección de Turismo, ubicada en Necochea N° 565. La actividad sobre nuestros vínculos se desarrollará en el Colegio de Ingenieros, situado en Belgrano N° 996.

Desde la dirección municipal, se ha explicado que estos espacios han sido diseñados para reflexionar sobre las exigencias cotidianas y el autocuidado, con un enfoque en el análisis y fortalecimiento de las relaciones interpersonales. Los talleres se llevarán a cabo todos los tercer miércoles de cada mes, comenzando desde la fecha mencionada hasta diciembre.

Ambas actividades son de acceso libre y gratuito y buscan proporcionar herramientas prácticas para el desarrollo personal y la salud integral de los participantes. Para más información, los interesados pueden dirigirse a la sede ubicada en calle Jorge Newbery N° 996 esq. Dorrego en el horario de 8 a 13, o llamando al teléfono N° 3885937187.

Se informa que los encuentros son libres y gratuitos, pero con cupos limitados, por lo que se recomienda realizar las consultas correspondientes para asegurar la participación.