“Día 44 presa en Brasil”: Agostina Páez compartió en TikTok un video de su detención

La santiagueña no dudó en mostrar cómo vivió sus días retenida acusada de racismo.

Hoy 09:27

La abogada santiagueña Agostina Páez, procesada por actos de racismo tras simular gestos de un mono en un bar de Ipanema, compartió un videoblog en TikTok relatando su experiencia durante el cumplimiento de la prisión domiciliaria.

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Bajo el título "Día 44 presa en Brasil", Páez detalló el deterioro de su salud mental y el aislamiento que atraviesa en su departamento.

La joven confesó haber pasado esos días bajo medicación debido a cuadros de ansiedad severa. "Me siento muy mal, este fin de semana ha sido crucial", expresó.

En el video, remarcó la dificultad de afrontar el proceso judicial en soledad, señalando el esfuerzo personal que le requiere "levantarse de la cama" en medio del complejo escenario legal.

En la grabación, contó que su tía le había regalado el almuerzo, por lo que iba a bajar a un restaurante interno del complejo para elegir el menú. En este sentido, aseguró que su familia se encontraba muy preocupada por su falta de alimentación.

"Voy a ir así, sin que se me vea la tobillera obviamente, no vaya a ser que me reconozcan".

"Me puse lentes porque estoy sensible y lloro por todo. La estoy pasando del ort..., pero bueno, consecuencias, consecuencias de reacciones. No hay que reaccionar de la forma que yo he reaccionado, de eso me arrepiento", precisó.