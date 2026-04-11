Polémica viral: una joven aseguró que gana 5 millones de pesos y no llega a fin de mes

El testimonio de una tiktoker sobre sus gastos mensuales desató críticas y debate en redes sociales por su estilo de vida.

Hoy 16:36

Una joven usuaria de TikTok se volvió viral en las últimas horas tras afirmar que, a pesar de ganar 5 millones de pesos mensuales, no logra cubrir sus gastos hasta fin de mes. Su testimonio generó una fuerte polémica y abrió el debate en redes sociales.

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“Gano 5 millones de pesos y no llego a fin de mes”, expresó al inicio del video que rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios.

Cómo distribuye sus gastos

En el contenido, la tiktoker detalló su estructura de gastos mensuales. Según explicó, vive sola en Palermo, donde paga un alquiler de aproximadamente $1.900.000, al que se suman expensas cercanas a los $350.000.

En cuanto a la alimentación, aseguró que mantiene una dieta saludable y que realiza sus compras en comercios especializados. “Gasto más o menos $800.000”, indicó.

También mencionó gastos en suscripciones digitales, como Netflix y ChatGPT, que utiliza para trabajar.

"Gano 5 millones de pesos por mes y no llego a fin de mes. Vivo sola y no tengo hijos": la confesión de una tiktoker. pic.twitter.com/UGMdIRSp7D — MDZ Online (@mdzol) April 10, 2026

Sin embargo, uno de los puntos que más llamó la atención fue el dinero destinado a salidas sociales. Según relató, invierte cerca de $2.000.000 por mes en encuentros con amigas.

A pesar de sus ingresos, la joven reconoció que suele necesitar ayuda económica de sus padres para llegar a fin de mes, lo que consideró “ilógico”.

Debate y críticas en redes sociales

El video superó las 700 mil visualizaciones y generó una catarata de reacciones. Muchos usuarios cuestionaron sus hábitos de consumo y el nivel de gastos, especialmente en el contexto económico actual de Argentina.

“Podrías ganar más y tampoco te alcanzaría”, “Esto es una burla” y “Nadie te obliga a vivir así” fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Al mismo tiempo, otros usuarios pusieron en duda la veracidad del relato y sugirieron que podría tratarse de una estrategia para promocionar aplicaciones de descuentos o generar interacción en redes.

Hasta el momento, la tiktoker no brindó aclaraciones adicionales ni desmintió sus declaraciones, mientras el video continúa sumando reproducciones y alimentando la polémica.