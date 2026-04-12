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Inauguración de pozo de agua en el Liceo Militar de Tucumán

Este viernes, el gobernador Osvaldo Jaldo inaugurará un importante pozo de agua en el Liceo Militar Gral. Araoz de Lamadrid a las 8:15 horas.

Hoy 01:21

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, llevará a cabo la inauguración de un nuevo pozo de agua en el Liceo Militar Gral. Araoz de Lamadrid este viernes 10 de abril.

El evento se realizará a las 8:15 horas en la dirección Calle Italia 2579, SMT, y contará con la presencia de autoridades de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y miembros del Gabinete provincial.

Este pozo de agua representa una mejora significativa en el suministro de agua para la institución educativa, asegurando así el bienestar de los estudiantes y el personal.

Además, el gobernador Jaldo ha enfatizado la importancia de garantizar recursos hídricos adecuados en las instituciones educativas de la provincia.

La inauguración no solo simboliza un avance en la infraestructura del Liceo, sino también un compromiso con la educación y la calidad de vida de los ciudadanos tucumanos.

Las autoridades presentes destacarán los esfuerzos del gobierno provincial en mejorar los servicios básicos en las escuelas, vitales para el desarrollo de la comunidad.

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