Miel Fajardo derrotó en 65 segundos al argentino “Pitbull” Reyes y destrozó su sueño mundialista

Tremendo KO. El filipino derribó cuatro veces al santafesino, en la eliminatoria de la Federación Internacional de Boxeo que se disputó en Villa Gobernador Gálvez.

Hoy 10:33

Impactante, fulminante, inesperado. En apenas 65 segundos, Miel Fajardo noqueó a Tobías “Pitbull” Reyes y le puso un freno abrupto a sus aspiraciones de pelear por un título mundial. La definición llegó rápido, casi sin desarrollo, en una pelea que prometía mucho más en la previa.

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Desde la campana inicial, Fajardo salió decidido a imponer condiciones. Con una combinación precisa y potencia en sus manos, encontró rápidamente los espacios ante un Reyes que no logró acomodarse ni reaccionar a tiempo. El golpe definitivo llegó antes del primer minuto, dejando sin respuestas al “Pitbull”.

El nocaut no solo significó una victoria contundente, sino también un golpe directo al futuro inmediato de Reyes, que llegaba con expectativas de meterse en la conversación grande de su categoría. La derrota, por la forma y la rapidez, obliga a replantear su camino y reconstruirse desde lo anímico y deportivo.

Para Fajardo, en cambio, el triunfo representa un salto de calidad. Ganar de esta manera, con semejante contundencia y en tan poco tiempo, lo posiciona como un nombre a seguir de cerca en la división y le abre la puerta a oportunidades de mayor calibre.