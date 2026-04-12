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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 ABR 2026 | 21º
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Defensa y Justicia y Talleres se miden en un duelo clave pensando en los playoffs

El Halcón y la T llegan golpeados, pero dentro de zona de clasificación y con la necesidad de volver al triunfo.

Hoy 05:26

Defensa y Justicia recibirá este lunes a Talleres de Córdoba desde las 16.30 en el estadio Norberto Tomaghello, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, en un cruce clave pensando en la clasificación a los playoffs.

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El Halcón viene de perder 2-0 ante Instituto en Córdoba, resultado que le cortó el invicto. A pesar de eso, se mantiene en el quinto puesto con 19 puntos y sabe que un triunfo lo dejaría con 22 unidades, alcanzando momentáneamente a Vélez. Para este partido, el entrenador Mariano Soso no podrá contar con Lucas Souto, expulsado en el último encuentro.

Por su parte, Talleres llega tras caer 1-0 ante Boca en el estadio Kempes, luego de una racha de cuatro partidos sin derrotas. El equipo dirigido por Carlos Tevez necesita sumar para sostenerse en zona de clasificación y encarar con chances las últimas fechas del torneo.

Tras la caída ante el Xeneize, Tevez fue claro sobre el presente del equipo: “El equipo necesita seis meses más de trabajo para estar a punto. Si nos metemos a playoffs, podemos pelearle a cualquiera”.

Ambos equipos saben que el margen de error es cada vez menor y que un triunfo puede ser determinante en la recta final del campeonato.

Datos del partido

  • Hora: 16.30
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • VAR: Héctor Paletta
  • Estadio: Norberto Tomaghello

 
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