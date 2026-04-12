Gimnasia logró una triunfazo ante Sarmiento en Junín y sueña con la clasificación

El Lobo venció por 2-1 al Verde como visitante en el descuento para sumar tres puntos de oro.

Hoy 19:31

Gimnasia y Esgrima La Plata logró un triunfazo como visitante al derrotar 2-1 a Sarmiento de Junín, en el marco de la fecha 14 del Liga Profesional de Fútbol. El Lobo se quedó con la victoria de manera agónica y sumó tres puntos clave en la Zona B del Torneo Apertura.

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El equipo platense se adelantó a los 43 minutos del primer tiempo con un certero cabezazo de Agustín Auzmendi, que rompió el cero en un momento clave del partido.

Ya en el complemento, Sarmiento reaccionó rápido y logró el empate a través de Pablo Magnin, quien también de cabeza puso el 1-1 en el inicio del segundo tiempo.

Cuando todo indicaba que el partido terminaría en igualdad, apareció Franco Torres, que sacó un derechazo formidable para marcar el 2-1 definitivo y desatar el festejo del conjunto visitante.

Con este resultado, el equipo dirigido por el interino Ariel Pereyra alcanzó los 17 puntos y se ubica en la décima posición de la Zona B, con un registro de cinco victorias, dos empates y seis derrotas.

Por su parte, el conjunto conducido por Facundo Sava quedó un escalón por debajo, en el puesto 11 con 16 unidades, y además cortó una racha positiva de tres triunfos consecutivos entre todas las competencias.

El Lobo sumó un triunfo clave que lo mantiene con expectativas, mientras que Sarmiento dejó pasar una buena chance de seguir escalando en la tabla.