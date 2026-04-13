Tucumán busca incentivar el turismo con distintas actividades culturales y recreativas

Este fin de semana, Tucumán invita a residentes y turistas a participar en una variada agenda de actividades que incluye ferias, espectáculos y propuestas culturales al aire libre, promoviendo la diversidad y el entretenimiento en toda la provincia.

Hoy 01:47

Tucumán se prepara para un nuevo fin de semana repleto de actividades que se llevarán a cabo en diferentes localidades, consolidando una propuesta turística diversa que combina cultura, deporte, naturaleza y entretenimiento.

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A través de estas iniciativas, la provincia busca fomentar el movimiento interno, el desarrollo de los destinos y la generación de espacios de encuentro para toda la comunidad.

Entre las actividades destacadas se encuentra una gran masterclass en Alberdi a las 19:30 horas en el Predio Ex Ferrocarril, que promete ser un evento atractivo para los amantes del aprendizaje y la cultura.

En Concepción, desde las 16:00 horas, se llevará a cabo una feria de artesanos en la Estación Terminal de Ómnibus, donde los visitantes podrán adquirir productos locales y disfrutar de la creatividad de los artesanos tucumanos.

Además, en San Miguel de Tucumán se ofrecerán múltiples espectáculos, como la actuación de Mora Godoy a las 21:00 horas en el Teatro Mercedes Sosa, y el circo Ánimas que comenzará a las 18:00 horas en Catamarca y Av. Sarmiento.

La ciudad también albergará el bus turístico que iniciará su recorrido a las 19:00 horas, permitiendo a los asistentes explorar los principales atractivos turísticos de la capital provincial.

Finalmente, el evento Día de los niños en honor a San Francisco Solano en Trancas, y el paseo artesanal en Aguilares, son solo algunas de las opciones que harán de este fin de semana una experiencia inolvidable para todos.