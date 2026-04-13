Choferes de la Línea 21 mantienen la medida de fuerza por falta de pago

Trabajadores reclaman el pago total de sus haberes que, según afirmaron, no fue acreditado todavía. El conflicto podría destrabarse durante la mañana si se abona lo adeudado.

Hoy 07:42

La Línea 21 de colectivos que cubre un recorrido entre Santiago y La Banda, mantiene el paro de actividades iniciado el pasado viernes, por lo que no hay circulación de unidades en la ciudad, afectando a cientos de usuarios.

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En diálogo con Radio Panorama, Claudio, chofer de la empresa, explicó que la medida de fuerza continuará hasta que se regularice la situación salarial. “Hasta que no esté depositado el 100% de nuestros haberes, no vamos a restablecer el servicio”, afirmó.

Según detalló, si bien en un primer momento se había generado expectativa por un posible acuerdo, el pago aún no se hizo efectivo, lo que motivó la continuidad del reclamo. “Hemos tenido problemas y la plata no se ha acreditado”, señaló.

Además del conflicto salarial, el trabajador expuso una serie de irregularidades laborales que afectan al personal. Entre ellas mencionó la falta de obra social, aportes y cobertura de ART, así como también el mal estado de las unidades.

En cuanto a los ingresos, indicó que los choferes se encuentran cuatro escalas salariales por debajo, con un básico de 735 mil pesos, al que se suma una parte no registrada. “Es una parte en negro que no nos sirve”, remarcó.

Finalmente, Claudio sostuvo que existe el compromiso de que el pago se acreditaría durante la mañana. “Nos dijeron que hasta las 9 estaría depositado el dinero. Si es así, se destrabaría el conflicto”, concluyó.