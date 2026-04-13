Netflix cancela la película "Perfect" tras la salida de Millie Bobby Brown

El proyecto, basado en una historia real, queda suspendido luego de que la actriz se apartara por diferencias creativas.

Hoy 08:03

Netflix decidió cancelar el desarrollo de la película Perfect, que iba a estar protagonizada por Millie Bobby Brown. La decisión se produce luego de que la actriz abandonara el proyecto por diferencias creativas con el equipo de producción.

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La relación entre la plataforma y Brown ha sido destacada en los últimos años, con títulos como Stranger Things, Enola Holmes y Damsel. Sin embargo, en este caso, la salida de la intérprete fue determinante para el futuro de la película.

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Según se informó, tras la desvinculación de Brown, Netflix optó por no continuar el proyecto con otra actriz, lo que derivó en su cancelación definitiva.

La película iba a relatar la historia de Kerri Strug, integrante del equipo de gimnasia de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, quien alcanzó notoriedad al contribuir a la obtención de la medalla de oro pese a competir con una lesión en el tobillo. Su actuación, que incluyó un salto decisivo antes de retirarse asistida por su entrenador, se convirtió en uno de los momentos más recordados de esa competencia.

El proyecto llevaba varios años en desarrollo. Inicialmente iba a ser dirigido por Gia Coppola, quien luego fue reemplazada por Cate Shortland, conocida por Viuda Negra. El guion estaba a cargo de Ronnie Sandahl. A pesar de estos avances, la salida de su protagonista principal provocó la paralización total del proyecto.

Por su parte, Brown mantiene una agenda activa con múltiples producciones en marcha. Entre ellas se destaca el próximo estreno de Enola Holmes 3, previsto para 2026 en Netflix, además de otros proyectos cinematográficos y la serie Prism.