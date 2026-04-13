Estados Unidos e Irán van por una cumbre clave antes del 22 de abril tras el fracaso en Islamabad

Tras más de 21 horas de negociaciones sin acuerdo, mediadores buscan reactivar el diálogo para evitar el colapso del alto el fuego.

Hoy 08:12

Las negociaciones entre Estados Unidos y Irán atraviesan un momento decisivo luego de que concluyeran sin acuerdo las conversaciones de paz desarrolladas en Islamabad, capital de Pakistán. En ese contexto, mediadores regionales trabajan contrarreloj para concretar una nueva cumbre antes del 22 de abril y evitar el fin del frágil alto el fuego vigente.

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El encuentro, que se extendió durante más de 21 horas, no logró destrabar los principales puntos de conflicto entre ambas partes, lo que encendió las alarmas sobre una posible reanudación de las hostilidades en la región.

Según informó The Wall Street Journal, las autoridades paquistaníes mantienen consultas activas con Washington y Teherán para reencauzar el diálogo y sostener la tregua de dos semanas alcanzada tras semanas de tensión.

Entre los principales ejes de disputa figuran la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz sin el cobro de tasas de tránsito, el destino de las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán y la exigencia del gobierno iraní de liberar alrededor de 27.000 millones de dólares en ingresos congelados.

Desde la delegación estadounidense, el vicepresidente JD Vance señaló que uno de los principales obstáculos sigue siendo la falta de garantías por parte de Irán para verificar el carácter pacífico de su programa nuclear. Antes de abandonar Pakistán, dejó una última propuesta de paz sobre la mesa.

Por su parte, el gobierno iraní rechazó las condiciones planteadas por Washington y las calificó como “exigencias irrazonables”. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, sostuvo que, tras semanas de conflicto, era esperable que no se alcanzara un acuerdo en una sola instancia de negociación.

En paralelo a las gestiones diplomáticas, la tensión en Medio Oriente se mantiene elevada. Las Fuerzas de Defensa de Israel intensificaron sus operaciones en Líbano contra el grupo Hezbollah, incluyendo la destrucción de un laboratorio de explosivos en la frontera con Cisjordania.

A pesar del escenario adverso, fuentes diplomáticas se muestran cautelosamente optimistas y aseguran que existen canales abiertos para retomar las conversaciones en los próximos días. El objetivo es claro: alcanzar un entendimiento antes del 22 de abril y evitar una nueva escalada del conflicto.