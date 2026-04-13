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Horror en Lanús: hallaron un feto dentro de un balde en plena calle

Un vecino encontró los restos y alertó a la policía. La Justicia busca determinar su origen y quién lo abandonó

Hoy 08:12

Un impactante hallazgo tuvo lugar en las últimas horas en el partido bonaerense de Lanús, donde un vecino de unos 40 años se topó con una escena escalofriante: un feto dentro de un balde de plástico abandonado en la calle.

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La escena en la ribera del Riachuelo, en el cruce de las calles Carlos Pellegrini y José María Moreno, fue tan inesperada como perturbadora.

El hombre, identificado como O. J. L., alertó rápidamente a la policía. Minutos después, efectivos de la Comisaría 5ta de Lanús llegaron al lugar y confirmaron la denuncia.

Tras el hallazgo, la esquina se transformó en un punto de trabajo pericial. La zona fue preservada para evitar la contaminación de pruebas, mientras especialistas comenzaban a recolectar pruebas que permitan reconstruir qué pasó y cómo ese cuerpo terminó en medio de la vía pública.

La causa quedó en manos de la UFI 8 descentralizada de Avellaneda-Lanús, que ya ordenó una serie de medidas. Entre ellas, el relevamiento de cámaras de seguridad del lugar y la toma de testimonios a vecinos, en busca de movimientos sospechosos o datos que ayuden a esclarecer el hecho.

Por ahora, sin embargo, el caso está rodeado de más dudas que certezas. El personal médico del SAME constató que se trataba de un feto de sexo femenino, pero todavía no hay información oficial sobre el tiempo de gestación ni sobre quién podría haber dejado el balde en ese lugar.

La investigación sigue abierta y todas las hipótesis están bajo análisis.

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