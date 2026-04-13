El CCB dicta esta semana el taller de arte “Mi mundo imaginario”

El Centro Cultural del Bicentenario concretará este martes 14 y el jueves 16 de abril, el taller de arte “Mi mundo imaginario”, destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19 a 20.30 y en forma gratuita.

Hoy 08:15

El taller será un espacio creativo, en el que los niños podrán dar vida a su propio mundo, a través del arte. Usando témperas, recortes y colores, crearán paisajes, personajes y escenarios únicos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el mismo, se fomentará la imaginación, la creatividad y la expresión personal, fortaleciendo la autonomía y la capacidad de crear desde sus propias obras de arte.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 hs, telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.