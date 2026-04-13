Así lo anticipó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este lunes para Radio Panorama.

Hoy 08:19

El licenciado Osvaldo Granados aseguró que en el corto plazo se espera un fuerte ingreso de dólares a la economía, lo que podría generar distintos efectos tanto a nivel macroeconómico como en la actividad cotidiana.

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En su columna de este lunes en Radio Panorama, el especialista afirmó: “Se viene tres meses con una liquidación de dólares muy significativa. Vamos a tener un trimestre donde van a llegar muchos dólares”, al tiempo que explicó que esto estará vinculado principalmente a la liquidación de la cosecha.

Granados señaló que este escenario también podría provocar movimientos en el sistema financiero. “Los pesos van a salir de los bancos”, indicó, y remarcó que el impacto en la microeconomía es “raro”, con el cierre de algunos negocios pero también con la reaparición de empresas que habían dejado el país años atrás.

Además, destacó que se están tomando medidas para incentivar la actividad económica, en un contexto donde ingresan divisas y se flexibilizan algunas restricciones. En ese sentido, mencionó que se observa una liberación parcial del cepo para empresas, lo que permitió movimientos de capital, particularmente en sectores como el energético.

En otro tramo de su análisis, Granados hizo referencia a la situación internacional y puso como ejemplo a Perú. Sostuvo que, pese a la inestabilidad política, su economía mantiene cierto orden debido a la independencia del Banco Central, lo que limita la intervención directa de los gobiernos en la emisión monetaria.

Por último, el economista advirtió sobre la importancia de atender la situación del crédito y las tasas de interés, especialmente en relación con las familias endeudadas. “Hay que seguir con el tema de las tasas de interés, es clave refinanciar las deudas de las familias que están en mora”, señaló, y agregó que actualmente alrededor del 11% de los deudores se encuentra en situación de mora, un nivel que consideró elevado.