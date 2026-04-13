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El Gobierno admite que la inflación subirá en marzo, pero bajaría desde abril

Esperan una desaceleración a partir del próximo mes tras el dato del INDEC.

Hoy 15:07

El INDEC dará a conocer este martes a las 16 el dato de inflación de marzo y en la Casa Rosada anticiparon que “no será bueno” a causa de la suba de los combustibles  por la guerra en Medio Oriente. Sin embargo, el Gobierno sostiene que el  programa económico es “inamovible” y esperan que el Índice de Precios  al Consumidor (IPC) empiece a desacelerarse a partir de abril.

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El equipo económico que comanda Luis Caputo estima que la inflación se ubique entre 3% y 3,3%. Es una cifra similar al dato correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires, que trepó de 2,6% en febrero a 3% en marzo.

De acuerdo a las estimaciones de la Casa Rosada, la inflación de marzo estuvo impulsada por el alza del precio del petróleo a nivel mundial, que tuvo su correlato en la Argentina con un aumento de más de 20% de los combustibles en el último mes.

Sin embargo, en la Casa Rosada se muestran optimistas y aseguran que los datos preliminares de abril dan señales de mejora. Bajo esa proyección, un funcionario aseguró que “el rumbo no se toca”.

En  una de sus últimas intervenciones en redes sociales, el Presidente  reconoció que los últimos meses “fueron duros”, pero enfatizó que el  país está mucho mejor desde que asumió la gestión en diciembre de 2023 y  pidió paciencia para no “dinamitar lo logrado”.

“¿Significa  esto que todos están mejor? No. Y sería intelectualmente deshonesto  afirmarlo. Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para  todos: las estadísticas reflejan promedios, y sabemos que hay gente en  los extremos de la distribución. Precisamente por eso hay que persistir: para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos”, manifestó el mandatario en un posteo publicado en X.

Para  la Casa Rosada, la economía todavía arrastra las consecuencias que  generó la incertidumbre electoral del año pasado y creen que a raíz de  eso se incrementaron las tasas de interés y repercutieron sobre la  actividad.

“Fue el costo de las bombas que  dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer  volar la economía por los aires el año pasado”, aseguró Milei.

Pese  a ese contexto, en el Gobierno señalaron que este martes, a un año del  levantamiento del cepo cambiario para personas humanas, el dólar se mantiene en un valor similar a precios constantes. 

Con  ese argumento, el Presidente rechazó este domingo estar atravesando un  mal momento económico y ratificó que la Argentina “va camino a ser el  país con mayor crecimiento de la región”.

Según explicaron en Balcarce 50, el foco del Gobierno está puesto en el próximo trimestre, donde pronostican que “van a salir dólares por las orejas”.

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