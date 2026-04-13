Natación: la Escuela Normal Manuel Belgrano brilló en el Torneo de Verano 2026

El equipo de natación santiagueño tuvo una destacada actuación en el natatorio olímpico Madre de Ciudades, con múltiples podios, récords y marcas nacionales.

Hoy 13:27

El equipo de natación de la Escuela Normal Manuel Belgrano tuvo una actuación sobresaliente en el Torneo de Verano 2026 (segunda etapa), donde se consagró subcampeón en el natatorio olímpico Madre de Ciudades. El certamen se disputó los días 11 y 12 de abril, en pileta de 50 metros, bajo la fiscalización de CADDARA y la Federación Santiagueña de Deportes Acuáticos.

El rendimiento colectivo fue destacado, no solo por los resultados, sino también por las marcas logradas de cara a la temporada 2026 y el debut de nuevos nadadores surgidos de la propia institución, que se consolida como la única escuela pública del país con equipo competitivo de natación.

En ese sentido, varios deportistas ya consiguieron registros clasificatorios a campeonatos nacionales:

Delfina Yost Flint (50 libre y 50 pecho), Jorgelina Diosquez Arribalzaga (50 pecho), Tobías Lares (50 espalda), Mateo Ayunta Aybar (200 combinado, 100 espalda, 100 pecho y 50 espalda), Lautaro Villarreal Cuestas (100 pecho, 50 pecho, 50 libre y 50 mariposa) y Lucca Gulotta (100 espalda, 50 espalda y 50 mariposa).

Resultados destacados en federados

Entre los federados, hubo múltiples podios:

Emma Fernández (cat. menor 1) fue 2ª en 50 pecho y 200 libre, y 3ª en 200 espalda y 200 combinado.

Justina Cianferoni (cat. menor 2) logró el 2° puesto en 200 espalda y 200 combinado, además de dos 3° lugares en 50 libre y 50 mariposa.

Jorgelina Diosquez Arribalzaga (cadete 1) fue 2ª en 50 pecho y 3ª en 50 libre.

Mateo Ayunta Aybar (cadete 2) terminó 2° en 50 pecho y 3° en 200 combinado.

Lucca Gulotta (cadete 2) fue 2° en 200 libre y 3° en 200 espalda y 50 mariposa.

Lucía Yocca (cadete 2) finalizó 2ª en 200 espalda y 3ª en 50 mariposa.

Lautaro Villarreal Cuestas (cadete 2) se destacó con dos primeros puestos (50 libre y 50 pecho) y dos segundos (50 mariposa y 200 combinado).

Delfina Yost Flint (cadete 2) fue una de las grandes figuras: 1ª en 50 pecho, 50 libre y 200 libre, además de 2ª en 50 mariposa y 200 pecho.

En juveniles, Aitana Ayunta Aybar (juvenil 1) logró tres victorias (50 libre, 50 mariposa y 200 espalda) y tres segundos puestos.

Emma Díaz (juvenil 1) fue 2ª en 200 espalda y 50 pecho, y 3ª en 200 pecho y 200 combinado.

Melina Álvarez (juvenil 1) fue 3ª en 50 mariposa y 200 espalda.

Amira Luna Rueda (juvenil 1) ganó 50 pecho, 200 pecho y 200 combinado, y fue 3ª en 50 libre.

Victoria Saavedra (juvenil 1) sumó dos segundos y dos terceros puestos.

En juvenil 2, Santiago Paz Martínez ganó 200 pecho y 50 mariposa, y fue 2° en 50 libre y 50 pecho.

Máximo Méndez Poggi fue 3° en 200 espalda.

Lisandro Pereyra logró tres segundos puestos (200 espalda, 200 libre y 200 combinado).

Promocionales y nuevas promesas

En promocionales también hubo grandes resultados:

Elena Cianferoni (Pre A) fue 2ª en 25 pecho y 3ª en 25 libre.

Evangelina Cianferoni (Pre A) fue 2ª en 25 espalda.

Máximo Villalba Ramírez (Pre B) brilló con tres primeros puestos (50 libre, espalda y pecho) y un 2° en mariposa.

Morena Rodríguez Lobo fue 3ª en 50 pecho y Félix Heredia 2° en 50 pecho.

Isabel Heredia ganó 50 pecho, fue 2ª en mariposa y sumó tres terceros puestos.

Florencia Flores fue 2ª en 50 libre y 3ª en tres pruebas.

Entre los mayores, Lucio Borsellino ganó 50 mariposa, espalda y libre, mientras que Camila Chara arrasó con cinco primeros puestos: 50 libre, pecho, espalda, mariposa y 100 libre.

Récords históricos en postas

El equipo también dejó su marca en las postas:

La 4x50 libre femenina cadete (Lucía Yocca, Delfina Yost Flint, Delfina Juri y Jorgelina Diosquez Arribalzaga) logró el récord NOA y provincial con 2:10.94.

La 4x50 libre masculina cadete (Mateo Ayunta Aybar, Tobías Lares, Lucca Gulotta y Lautaro Villarreal Cuestas) marcó 1:53.07, también récord NOA y provincial.

En juveniles, la posta femenina (Aitana Ayunta Aybar, Emma Díaz, Victoria Saavedra y Amira Luna Rueda) estableció un récord provincial con 2:18.00, mientras que la masculina (Santiago Paz Martínez, Emiliano Gramajo, Máximo Méndez Poggi y Lisandro Pereyra) logró 1:58.09, también récord.

Además, varios nadadores mejoraron sus marcas personales: Isabella Iovino, Sofía Lasbaines, Ian Differding, Valentín Cruz, Belkis Jiménez, Alfonsina Tejera, Lola Dure, Maite Dure, Ángela García Nievas, Martina García Nievas y Mía Cárdenas.

De esta manera, la Escuela Normal Manuel Belgrano reafirma su crecimiento sostenido y se proyecta con fuerza hacia una temporada 2026 en la que buscará seguir compitiendo al más alto nivel nacional.