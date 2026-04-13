Qué hacer en caso de un corte: guía práctica

Ante un corte de energía eléctrica, es fundamental mantener la calma y seguir algunos pasos básicos para asegurar la seguridad y el confort en el hogar. Según la Secretaría de Energía de Argentina, los cortes de luz han aumentado un 30% en los últimos cinco años.

Hoy 18:12

Los cortes de energía son situaciones comunes que pueden afectar a cualquier hogar en Argentina. En situaciones de corte, es esencial saber cómo actuar para minimizar inconvenientes y garantizar la seguridad de todos los miembros del hogar.

Lo primero que se debe hacer al experimentar un corte es verificar la causa. Si es un apagón general, es probable que se deba a problemas en la red eléctrica. En caso de que solo tu hogar esté afectado, es posible que haya un problema con el medidor o el cableado interno.

Una de las recomendaciones más importantes es mantener la calma y no entrar en pánico. La mayoría de los cortes son temporales y se restablecen en poco tiempo. Sin embargo, es clave estar preparado y tener un plan de acción.

Es aconsejable contar con linternas y baterías de repuesto en casa. Esto no solo proporciona luz, sino que también ayuda a evitar accidentes en la oscuridad. Tener una radio a pilas puede ser útil para recibir información sobre la situación.

En caso de que el corte se extienda por más de unas pocas horas, es recomendable desconectar los electrodomésticos para evitar daños cuando se restablezca el suministro. Además, esto previene el riesgo de sobrecargas eléctricas que pueden ocurrir al volver la energía.

También es importante estar informado sobre las políticas de tu proveedor de energía. Muchas empresas ofrecen aplicaciones o líneas telefónicas donde se puede consultar el estado del servicio y reportar cortes. Mantener esta información a mano puede ser de gran ayuda.

Finalmente, si el corte de luz se produce durante un clima extremo, como una ola de frío o calor, es vital tomar medidas de precaución para proteger la salud de todos. Esto incluye mantenerse en un lugar fresco o cálido según sea necesario y estar atento a cualquier anuncio de las autoridades sobre la situación.