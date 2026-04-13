Una joven engañó a un hombre de 70 años y le ofreció sexo para robarle un Rolex en plena calle

El insólito hecho ocurrió a plena luz del día en la ciudad de Aylesbury. La sospechosa abordó a la víctima con distintas excusas y escapó con un reloj de lujo.

Hoy 18:38

Un hombre de más de 70 años fue víctima de un llamativo robo en la ciudad de Aylesbury, en Inglaterra, cuando una joven lo abordó en la vía pública, le hizo propuestas de índole sexual y terminó huyendo con un reloj de alta gama.

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De acuerdo a lo informado por la policía local, el episodio ocurrió a plena luz del día. En un primer momento, la mujer se acercó a la víctima con la excusa de ofrecer servicios de limpieza y jardinería.

Sin embargo, la situación tomó otro rumbo en cuestión de segundos. Según la denuncia, la joven comenzó a insinuarse, le ofreció servicios íntimos y llegó a tocarlo por encima de la ropa.

En medio de la confusión, y cuando el hombre intentaba retirarse del lugar, la sospechosa aprovechó la situación para arrebatarle un reloj de lujo marca Rolex que llevaba en la muñeca, tras lo cual escapó rápidamente.

Tras el hecho, la policía difundió las características de la presunta autora. Fue descrita como una mujer blanca, de entre 20 y 30 años, con cabello oscuro y largo. Además, las autoridades señalaron que podría tener acento español.

El caso es investigado por las fuerzas de seguridad locales, que buscan dar con la sospechosa y esclarecer las circunstancias del robo.