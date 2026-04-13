Marta Fort habló de presuntas “apariciones” de Ricardo Fort: “Vecinos dicen que lo vieron en el edificio”

La influencer reveló episodios paranormales en la vivienda donde vivía con su padre y explicó por qué decidió mudarse. Además, recordó detalles de su infancia junto al empresario.

Hoy 19:01

Marta Fort volvió a generar repercusión al contar experiencias paranormales que, según relató, ocurrieron en el edificio donde vivía su padre, Ricardo Fort. La joven aseguró que varios vecinos afirmaron haber visto al empresario tras su muerte.

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Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el programa Infama, donde detalló que, si bien nunca tuvo un encuentro directo, sí percibió situaciones extrañas dentro del departamento.

“He visto figuras de personas. Hay gente que me ha dicho que lo vio a mi viejo. Yo, por suerte, no, porque me muero”, expresó, dejando en claro que prefiere mantenerse al margen de este tipo de experiencias.

Según explicó, los testimonios provinieron de personas cercanas y de confianza. “El portero del edificio, gente que trabaja en mi casa. Por lo que sé, lo veían. Obviamente, se asustaban y se iban”, contó.

Marta señaló que estos episodios influyeron en su decisión de mudarse del lugar donde vivió junto a su padre. “Pasaron muchas cosas, hay muchas energías. No lo veo como algo negativo, pero prefiero estar tranquila y en un espacio renovado”, indicó.

Además, recordó algunas situaciones que vivió personalmente en la vivienda: cortes de luz repentinos y ruidos que asociaba directamente con su padre. “Escuchaba pasos de las botas texanas que usaba él. Todo eso lo relacionaba con él”, relató.

Su infancia junto a Ricardo Fort

En otra entrevista, esta vez con José María Listorti en el programa de Blender, la joven también repasó cómo fue crecer junto al mediático empresario.

Allí reconoció que, durante su niñez, hubo situaciones que le resultaban difíciles de comprender. “Tuve muchos problemas porque no entendía por qué mi casa estaba siempre llena de gente”, recordó.

En ese sentido, mencionó la constante presencia del entorno de su padre, entre productores, custodios y figuras del espectáculo. “Venían todos, era un circo. Incluso padres de mis amigos no querían que yo los invitara”, explicó.

Por último, también hizo referencia a la seguridad que la acompañaba desde chica. “Tenía varios custodios y no me gustaba nada andar con ellos en la calle”, concluyó.