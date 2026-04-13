Estudiantes de Medicina de la UNSE llevaron salud a comunidades vulnerables de Catamarca

Los alumnos articiparon de una brigada sanitaria realizando tareas de atención integral en contextos de alta vulnerabilidad social y geográfica.

Hoy 19:12

Estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) participaron de una brigada sanitaria en comunidades rurales de la provincia de Catamarca, donde realizaron tareas de atención integral en contextos de alta vulnerabilidad social y geográfica. Ahora proyectan una nueva misión en un paraje del departamento Salavina.

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Se trata de Abel Corvalán y Lourdes Coronel, quienes formaron parte de una intervención impulsada por la organización Argentina Humana, a través de la Brigada de Salud “Irma Carrica”. La actividad se desarrolló entre el 1 y el 5 de abril en la zona de Laguna Blanca, donde asistieron a comunidades de pueblos originarios con escaso acceso al sistema sanitario.

La experiencia reunió a equipos interdisciplinarios integrados por estudiantes y profesionales de medicina, enfermería, nutrición, psicología y trabajo social, provenientes de distintas provincias. Durante las jornadas, se brindó atención a cerca de 250 familias, incluyendo controles clínicos, atención pediátrica, consejería nutricional, salud mental y acompañamiento obstétrico.

Uno de los aspectos más impactantes de la experiencia fue el aislamiento de las comunidades. “Hay lugares que están a siete horas del centro de salud más cercano”, explicó Lourdes Coronel, quien participó como voluntaria. “La gente estaba muy ansiosa por recibirnos, por poder hablar, por ser escuchada. Eso fue lo que más me marcó”, agregó en diálogo con Radio Universidad.

Por su parte, Abel Corvalán relató las dificultades logísticas que implicó el trabajo en territorio: “Nos trasladábamos en camionetas 4x4 durante varias horas para llegar a cada comunidad. En algunos casos, viajábamos hasta tres horas más desde el punto base para poder atender a las familias”.

Más allá de lo operativo, ambos coincidieron en que el mayor impacto estuvo en el contacto directo con realidades muy diferentes. “Te hace replantear muchas cosas. Hay gente que vive con muy poco, con falta de recursos y de acceso a derechos básicos”, señaló Corbalán.

Aprender desde la práctica

Desde el punto de vista formativo, la experiencia representó un aprendizaje clave. “Te aporta muchísimo, no solo desde lo técnico, sino desde lo humano. Aprendés a escuchar, a comunicarte, a entender otras realidades, cosas que no se ven en el aula o en el hospital”, destacó Coronel, estudiante de cuarto año.

En la misma línea, Corvalán remarcó que este tipo de prácticas refuerzan el sentido de la profesión: “Lo fundamental es no perder la humanidad. Recordar que estudiamos para ayudar a las personas, ese es el objetivo principal”.

Además, subrayaron la importancia de respetar las prácticas y saberes de las comunidades. “No buscamos imponer nuestra visión, sino trabajar desde el diálogo, entendiendo cómo ellos conciben la salud”, explicaron.

El rol de la universidad pública

Ambos estudiantes coincidieron en destacar el rol de la UNSE en su formación, especialmente en lo que refiere a la construcción de una mirada social de la medicina. “La facultad nos forma no solo como profesionales, sino como personas comprometidas. Nos transmite la importancia de lo humano”, señalaron.

En ese sentido, remarcaron que el perfil de los estudiantes está atravesado por una fuerte vocación de servicio y compromiso con la comunidad, valores que se reflejan en este tipo de iniciativas.

Nueva convocatoria

Tras la experiencia en Catamarca, los estudiantes anunciaron una nueva brigada sanitaria que se realizará en el paraje Malota, en el departamento Salavina (Santiago del Estero), entre el 24 y el 26 de abril.

La convocatoria está abierta a estudiantes, profesionales de la salud y voluntarios en general. Además, se reciben donaciones de medicamentos e insumos sanitarios para asistir a las familias afectadas por las recientes inundaciones en la zona.

“Que no tengan miedo de sumarse. Más allá del conocimiento, lo importante es estar, escuchar y acompañar. Es una experiencia muy fuerte y muy enriquecedora”, concluyó Coronel.