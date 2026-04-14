Comienza en Salta el juicio por la muerte de cinco jóvenes a la salida de un boliche

Hoy se inicia el juicio en la Ciudad Judicial de Salta por la tragedia de la avenida Paraguay, donde Luciano Nahuel López es acusado de atropellar a un grupo de jóvenes, resultando en cinco muertes y numerosos heridos.

Hoy 11:36

El juicio por la tragedia de la avenida Paraguay comienza hoy en la Ciudad de Salta, un evento que ha conmocionado a la comunidad local desde hace dos años. Este proceso judicial tiene como objetivo determinar la responsabilidad de Luciano Nahuel López, quien atropelló a un grupo de jóvenes a la salida de un boliche, causando la muerte de cinco personas y dejando varios heridos.

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En la previa al inicio del juicio, el abogado querellante Miguel Ángel Fernández declaró que buscarán una condena ejemplar, refiriéndose al incidente como “una masacre”. Fernández enfatizó que las familias de las víctimas han quedado destruidas y que este fallo debe marcar un hito en la justicia salteña.

Durante una entrevista con el medio local Somos Salta, Fernández subrayó que el daño causado es irreparable y pidió a la sociedad y a los jueces que comprendan el sufrimiento de los padres que han perdido a sus hijos. “El daño es inconmensurable y de ninguna manera lo van a poder reparar”, afirmó el abogado.

En cuanto a la calificación legal, la querella sostiene que el imputado actuó con dolo eventual, ya que decidió conducir a pesar de su estado de intoxicación. “Esta persona estaba drogada y aun así optó por conducir, causando esta masacre”, señaló Fernández sobre el comportamiento de López.

El abogado detalló que el acusado tenía 1,62 gramos de alcohol por litro de sangre y restos de estupefacientes en su sistema al momento del accidente. “El dolo eventual implica haber asumido el riesgo y haber sido consciente de lo que implicaba conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas”, explicó.

Respecto a las secuelas del siniestro, Fernández indicó que los efectos no solo se limitan a las víctimas fatales, sino que también impactan gravemente la vida de los sobrevivientes. “Inés Fernández, madre de siete hijos, ya no puede estar parada más de 30 minutos debido a las lesiones que sufrió”, comentó el letrado como un ejemplo del daño persistente.

El juicio está previsto que se extienda por al menos tres semanas y el querellante espera que se dicte una condena ejemplar al finalizar, con el objetivo de concienciar a la población sobre la peligrosidad de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, reiterando que “esto fue una masacre”.