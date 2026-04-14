Tras la intensa tormenta, qué dice el pronóstico sobre las lluvias en Santiago del Estero

Luego de una jornada de lluvias fuertes, el mal tiempo no se despide y genera incertidumbre. Qué se espera para el resto de la semana.

Hoy 14:39

Las condiciones climáticas en Santiago del Estero cambiaron notoriamente este martes, cuando una fuerte tormenta afectó distintos sectores de la ciudad y dejó como saldo calles anegadas, tránsito complicado y una jornada condicionada por la intensidad de las precipitaciones.

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Con el correr de las horas, la lluvia continuó pero con menor intensidad, manteniendo un escenario de inestabilidad que se extenderá, según el pronóstico.

Cómo seguirá el tiempo

Para este martes, se prevén tormentas fuertes durante gran parte de la jornada, mientras que hacia la noche podrían registrarse de forma aislada. La temperatura máxima rondará los 25 grados, en un contexto de alta humedad.

El miércoles continuará el mal tiempo, aunque con menor intensidad. Se esperan chaparrones a lo largo del día, con una temperatura máxima que alcanzará los 27 grados, lo que aportará condiciones más templadas pese a la persistencia de las lluvias.

Pronóstico extendido SMN

Recién el jueves se observaría una mejora en las condiciones, con cielo algo nublado y sin probabilidades de precipitaciones, lo que marcaría un alivio, pero el buen tiempo no sería definitivo.

De acuerdo al pronóstico extendido, hacia el domingo podrían regresar las lluvias, por lo que no se descarta un nuevo período de inestabilidad en la provincia.

Mientras tanto, se recomienda circular con precaución, especialmente en zonas donde aún se registra acumulación de agua, y mantenerse informado ante posibles actualizaciones del tiempo.