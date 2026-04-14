Cae el cielo: las lluvias generan demoras, complicaciones y calles anegadas en la ciudad

El diluvio que se desató durante la mañana de este martes alteró la rutina de los santiagueños.

Hoy 07:34

La ciudad de Santiago del Estero amaneció este martes bajo un intenso diluvio que ya provoca múltiples complicaciones en la circulación, con calles anegadas, demoras en el tránsito y dificultades para peatones y conductores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las persistentes precipitaciones, que se registran desde la madrugada, comenzaron a impactar en distintos sectores urbanos, donde el agua acumulada dificulta el desplazamiento vehicular y obliga a extremar precauciones, especialmente en zonas bajas o con drenaje limitado.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, rige una alerta amarilla por tormentas, en un contexto de alta humedad, cielo cubierto y condiciones inestables que se mantendrán durante toda la jornada. Además, no se descarta que las lluvias sean intensas por momentos, con acumulados que podrían acercarse a los 200 milímetros.

El panorama genera también demoras en el transporte y complicaciones en la rutina diaria, con vecinos que reportan dificultades para salir de sus hogares y transitar por distintos barrios de la ciudad.

La inestabilidad persistirá durante el miércoles, con probabilidad de nuevos chaparrones y condiciones similares, por lo que se recomienda circular con precaución y mantenerse informado ante posibles actualizaciones meteorológicas.