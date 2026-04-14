Cae el cielo: las lluvias generan demoras, complicaciones y calles anegadas en la ciudad

El diluvio que se desató durante la mañana de este martes alteró la rutina de los santiagueños.
La ciudad de Santiago del Estero amaneció este martes bajo un intenso diluvio que ya provoca múltiples complicaciones en la circulación, con calles anegadas, demoras en el tránsito y dificultades para peatones y conductores.
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Las persistentes precipitaciones, que se registran desde la madrugada, comenzaron a impactar en distintos sectores urbanos, donde el agua acumulada dificulta el desplazamiento vehicular y obliga a extremar precauciones, especialmente en zonas bajas o con drenaje limitado.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, rige una alerta amarilla por tormentas, en un contexto de alta humedad, cielo cubierto y condiciones inestables que se mantendrán durante toda la jornada. Además, no se descarta que las lluvias sean intensas por momentos, con acumulados que podrían acercarse a los 200 milímetros.
El panorama genera también demoras en el transporte y complicaciones en la rutina diaria, con vecinos que reportan dificultades para salir de sus hogares y transitar por distintos barrios de la ciudad.
La inestabilidad persistirá durante el miércoles, con probabilidad de nuevos chaparrones y condiciones similares, por lo que se recomienda circular con precaución y mantenerse informado ante posibles actualizaciones meteorológicas.