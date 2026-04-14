Qué significan las alertas meteorológicas naranjas y amarillas por tormentas y los cuidados que hay que tener

Saber interpretar las formas en las que se clasifican es esencial para proteger a la población y organizar la respuesta adecuada.

Hoy 07:46

Los cambios bruscos en el clima, como las tormentas repentinas, pueden generar un alto nivel de riesgo para la seguridad de las personas y sus bienes. Para prevenir consecuencias graves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emite alertas meteorológicas basadas en un sistema de colores que indican la intensidad y el peligro de los fenómenos climáticos. Entre ellas, las alertas amarillas y naranjas son clave para informar sobre tormentas que podrían causar daños considerables en zonas pobladas.

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El SMN emite alertas amarilla por tormentas en varias provincias argentinas, recordando a la población la importancia de estar alerta ante eventos meteorológicos peligrosos.

Este tipo de advertencias no solo busca evitar interrupciones en la vida cotidiana, sino también minimizar riesgos para la salud y la seguridad, invitando a seguir recomendaciones específicas.

Conocer la diferencia entre una alerta naranja y una alerta amarilla es crucial para entender el nivel de riesgo y actuar en consecuencia. Cada una implica una serie de cuidados preventivos que pueden marcar la diferencia durante un episodio meteorológico severo. A continuación, se detallan los significados y cuidados correspondientes a cada tipo de alerta, según las recomendaciones oficiales del SMN.

Qué significa la alerta naranja y los cuidados que hay que tener

La alerta naranja indica la probabilidad de que se desarrollen fenómenos meteorológicos peligrosos que pueden representar un riesgo significativo para la sociedad, los bienes materiales y el ambiente. En el contexto de una tormenta, este tipo de alerta se refiere a eventos con vientos intensos, lluvias torrenciales o incluso granizo, todos con capacidad de generar situaciones de emergencia.

Cuando se emite una alerta naranja, es fundamental que las personas sigan estrictamente las recomendaciones de las autoridades. Algunas de las medidas más importantes incluyen:

Permanecer en lugares seguros bajo techo y evitar salir a la intemperie, especialmente en zonas cercanas a árboles, postes eléctricos o estructuras inestables .

y evitar salir a la intemperie, especialmente en zonas cercanas a . Desconectar artefactos eléctricos ante riesgo de inundación para evitar cortocircuitos o electrocuciones .

ante riesgo de inundación para evitar . Evitar circular por calles inundadas o anegadas , ya que puede ser extremadamente peligroso .

, ya que puede ser . Conocer los sitios de evacuación y refugios cercanos y mantenerse informado ante posibles cambios en el nivel de alerta.

Una alerta naranja implica que el fenómeno puede tener consecuencias severas, por lo que se recomienda prepararse y extremar precauciones.

Qué significa la alerta amarilla y los cuidados que hay que tener

La alerta amarilla representa un nivel de riesgo moderado. Señala la posibilidad de fenómenos que, aunque no son extremos, pueden generar daños y alterar las actividades cotidianas. Incluye lluvias intensas, ráfagas de viento y posibles cortes de luz, pero en menor magnitud que la alerta naranja.

Entre los cuidados recomendados se destacan:

Evitar actividades al aire libre , debido al riesgo de caída de ramas u objetos.

, debido al riesgo de caída de ramas u objetos. Asegurar elementos que puedan volarse , como muebles o macetas.

, como muebles o macetas. No sacar la basura ni dejar objetos en la vía pública , para evitar obstrucciones en el drenaje.

, para evitar obstrucciones en el drenaje. Seguir las actualizaciones del SMN, ya que la situación puede cambiar rápidamente.

A diferencia de la alerta naranja, la amarilla no implica necesariamente un peligro inminente, pero sí advierte sobre posibles inconvenientes y daños menores, por lo que también requiere precaución.

Otros tipos de alertas del Servicio Meteorológico Nacional

Además de las alertas amarillas y naranjas, el sistema incluye otros niveles:

Alerta verde : indica condiciones normales , sin riesgos relevantes.

: indica , sin riesgos relevantes. Alerta roja: representa el nivel máximo de peligro, con fenómenos excepcionales que pueden provocar emergencias o desastres, requiriendo acciones inmediatas como evacuaciones o confinamiento.

Asimismo, el SMN emite avisos a corto plazo (ACP), con una validez de hasta 3 horas, para advertir sobre tormentas severas, lluvias intensas o granizo, detectados mediante radares meteorológicos.

El Servicio Meteorológico Nacional cumple un rol clave en la prevención de riesgos, brindando información que permite a la población anticiparse, prepararse y actuar frente a fenómenos climáticos adversos. Cada nivel de alerta tiene su importancia y seguir sus recomendaciones puede ser fundamental para proteger la vida y los bienes.