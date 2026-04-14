Meloni calificó de “inaceptables” las palabras de Trump contra el papa León XIV

El rechazo de la jefa del Gobierno, considerada la aliada más cercana de Trump en Europa, fue el más contundente de una reacción unánime de la clase política italiana que expone el creciente coste interno de la relación con Washington.

Hoy 08:19

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó este lunes de “inaceptables” las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el papa León XIV, al que el mandatario había tildado el domingo de “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”. El rechazo de la mandataria europea fue el más contundente de una reacción unánime de toda la clase política italiana, desde la ultraderecha hasta la izquierda, lo que expone el creciente costo interno de su alianza con Washington.

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La declaración de la primera ministra llegó en dos momentos. En un primer mensaje, Meloni deseó que el papa “fomentara la resolución de conflictos” en su viaje a África, sin mencionar a Trump, lo que fue interpretado por la oposición como una evasión deliberada. Horas después, rectificó de forma explícita: “Considero inaceptables las palabras del presidente Trump dirigidas al Santo Padre”. Además, subrayó que el papa es el jefe de la Iglesia católica y que es “justo y normal que invoque la paz y condene cualquier forma de guerra”.

El distanciamiento político se produce en un contexto en el que el vínculo de Meloni con Trump muestra un costo creciente. A fines de marzo, la primera ministra sufrió su primera derrota electoral importante desde 2022, cuando los italianos rechazaron su reforma judicial con más del 53% de votos en contra. Analistas señalaron que la caída en la imagen de Trump en Italia —del 35% al 19% entre 2025 y 2026— fue un factor clave. La cercanía con la Casa Blanca pasó de ser un activo político a un pasivo electoral.

El rechazo a los dichos de Trump fue transversal. El viceprimer ministro Matteo Salvini sostuvo que “atacar al papa, símbolo de paz y guía espiritual para miles de millones de católicos, no parece una acción útil ni inteligente”. Por su parte, el presidente de la República, Sergio Mattarella, destacó el “enérgico llamamiento a la paz” del pontífice. La secretaria del Partido Demócrata, Elly Schlein, calificó los ataques como un acto que “revela plenamente una cultura de opresión”, mientras que el ex primer ministro Matteo Renzi apeló al proverbio “chi mangia papa crepa”, en alusión a las consecuencias históricas de enfrentarse al Vaticano.

Trump había publicado el domingo en Truth Social un extenso mensaje en el que acusó al pontífice de tolerar el avance nuclear de Irán, cuestionar la intervención estadounidense en Venezuela y criticar su política migratoria. Incluso sostuvo, sin pruebas, que León XIV accedió al papado para “lidiar con él”. Horas después, el presidente difundió —y luego eliminó— una imagen generada con inteligencia artificial en la que se mostraba como una figura cristológica, lo que generó una nueva ola de indignación.

El papa León XIV respondió durante su viaje a Argel, primera escala de una gira por África: “No tengo miedo de la administración Trump ni de alzar la voz con el mensaje del Evangelio”. El conflicto venía escalando desde semanas atrás, cuando el pontífice criticó la amenaza de Trump de destruir “toda la civilización” iraní y advirtió sobre el “delirio de omnipotencia” en los conflictos actuales.

El sacerdote jesuita Antonio Spadaro, funcionario del Vaticano, interpretó el ataque como una señal de la influencia real del papa: “Si León fuera irrelevante, no merecería ningún comentario. En cambio, es invocado, nombrado, combatido: señal de que sus palabras pesan”.

El episodio refleja la creciente dificultad de la derecha europea para sostener su alineamiento con Trump sin pagar un alto costo político interno, especialmente en un contexto internacional marcado por tensiones y conflictos que erosionan el respaldo al mandatario estadounidense.