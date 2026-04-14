Las postales de un martes pasado por agua en Santiago del Estero

La intensa tormenta dejó importantes acumulaciones de agua en distintos sectores de la provincia y condicionó el ritmo habitual. Mirá.

Hoy 09:10

La fuerte lluvia que se registró este martes en Santiago del Estero generó complicaciones en distintos puntos con calles anegadas, vehículos avanzando con dificultad y sectores donde el agua acumulada afectó la circulación.

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En el casco céntrico, especialmente en inmediaciones de la plaza Libertad y arterias cercanas, se observaron postales típicas de jornadas inestables: peatones caminando con paraguas, tránsito lento y calzadas cubiertas por importantes charcos.

Las imágenes captadas durante la mañana reflejan el impacto del temporal en la rutina diaria, con vecinos que debieron modificar sus actividades y conductores que circularon con extrema precaución ante las condiciones adversas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la provincia se encuentra bajo alerta amarilla y naranja por tormentas, con precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y provocar abundante caída de agua en cortos períodos, lo que incrementa el riesgo de anegamientos.

En distintos barrios tanto de la Capital como de La Banda, el agua acumulada generó inconvenientes para automovilistas y motociclistas, obligando a reducir la velocidad y evitar zonas comprometidas.

El mal tiempo forma parte de una jornada marcada por tormentas que, de acuerdo con el pronóstico, podrían extenderse durante gran parte del día, por lo que se recomienda circular con precaución y mantenerse informado ante posibles actualizaciones del clima.