Jenna Ortega protagoniza Klara and the Sun, la nueva apuesta de ciencia ficción de Taika Waititi

La actriz encabeza la adaptación de la novela de Kazuo Ishiguro, que ya tiene fecha de estreno confirmada y primeras imágenes presentadas en CinemaCon.

Hoy 09:11

La carrera de Jenna Ortega continúa en ascenso y suma un nuevo proyecto de peso con Klara and the Sun, una película de ciencia ficción dirigida por Taika Waititi que llegará a los cines el 23 de octubre de 2026, según confirmó Sony Pictures.

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En el film, Ortega interpreta a Klara, un robot con energía solar diseñado para brindar compañía a los humanos, en una historia que explora los vínculos emocionales en un mundo atravesado por la tecnología. El personaje plantea una mirada sensible sobre la conexión humana, con una pregunta central que atraviesa el relato: cómo saber si dos seres —humanos o no— realmente encajan.

El primer tráiler, presentado en CinemaCon por TriStar Pictures, dejó ver a una Ortega en un registro distinto, apostando a un papel introspectivo y emocional, alejado de sus trabajos más oscuros o enérgicos. La actriz comparte pantalla con Mia Tharia, quien interpreta a una joven enferma que elige a Klara como compañera, y con Amy Adams, en el rol de una madre que desconfía de la presencia del robot.

Jenna Ortega

El elenco se completa con nombres destacados como Steve Buscemi y Natasha Lyonne, en una producción que combina drama, ciencia ficción y elementos emocionales profundos.

Con este proyecto, Jenna Ortega refuerza su posición como una de las figuras jóvenes más versátiles de Hollywood, apostando a historias complejas y personajes desafiantes. Antes del estreno de Klara and the Sun, la actriz también podría llegar a la pantalla grande con The Gallerist, consolidando un 2026 clave en su carrera cinematográfica.

Jenna Ortega