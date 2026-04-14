Puentes Solidarios celebró 10 años ayudando a los que más necesitan

La organización conmemoró una década de compromiso social con una jornada cargada de emoción, actividades y reconocimientos en Santiago del Estero.
La organización Puentes Solidarios Santiago del Estero celebró este fin de semana sus 10 años de trabajo solidario, consolidándose como un espacio clave en la ayuda a quienes más lo necesitan y en la construcción de redes de contención en la comunidad.
El festejo se desarrolló en un clima profundamente emotivo, con actividades, artistas en vivo y reconocimientos, reflejando el camino recorrido a lo largo de una década marcada por el compromiso y la vocación de servicio.
Puentes Solidarios
Durante la jornada participaron voluntarios de Puentes Solidarios, junto a integrantes de Atyvse y la Asociación Sonckoymanta, organizaciones que han acompañado el crecimiento del proyecto y su impacto social.
Uno de los momentos más destacados fue la entrega de reconocimientos a quienes han sido pilares en este recorrido. En ese sentido, se distinguió a Iris Assef, de Atyvse, y a Yanina Toscano, de la Asociación Sonckoymanta, por su acompañamiento y apoyo constante a la labor solidaria.
Puentes Solidarios
También se resaltó la participación del artista Diego Argañaraz, quien, a través de su arte, ha colaborado de manera indispensable con la organización, aportando un toque especial y significativo a cada actividad.
A lo largo de estos 10 años, Puentes Solidarios ha logrado crear verdaderos puentes de solidaridad, acercando ayuda, contención y esperanza a numerosas familias, reafirmando que el trabajo colectivo puede generar un impacto real y duradero en la sociedad.