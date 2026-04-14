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Puentes Solidarios celebró 10 años ayudando a los que más necesitan

La organización conmemoró una década de compromiso social con una jornada cargada de emoción, actividades y reconocimientos en Santiago del Estero.

Hoy 09:43
Puentes Solidarios

La organización Puentes Solidarios Santiago del Estero celebró este fin de semana sus 10 años de trabajo solidario, consolidándose como un espacio clave en la ayuda a quienes más lo necesitan y en la construcción de redes de contención en la comunidad.

El festejo se desarrolló en un clima profundamente emotivo, con actividades, artistas en vivo y reconocimientos, reflejando el camino recorrido a lo largo de una década marcada por el compromiso y la vocación de servicio.

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Durante la jornada participaron voluntarios de Puentes Solidarios, junto a integrantes de Atyvse y la Asociación Sonckoymanta, organizaciones que han acompañado el crecimiento del proyecto y su impacto social.

Uno de los momentos más destacados fue la entrega de reconocimientos a quienes han sido pilares en este recorrido. En ese sentido, se distinguió a Iris Assef, de Atyvse, y a Yanina Toscano, de la Asociación Sonckoymanta, por su acompañamiento y apoyo constante a la labor solidaria.

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También se resaltó la participación del artista Diego Argañaraz, quien, a través de su arte, ha colaborado de manera indispensable con la organización, aportando un toque especial y significativo a cada actividad.

A lo largo de estos 10 años, Puentes Solidarios ha logrado crear verdaderos puentes de solidaridad, acercando ayuda, contención y esperanza a numerosas familias, reafirmando que el trabajo colectivo puede generar un impacto real y duradero en la sociedad.

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