Ariadna cumplió su sueño: se recibió de profesora y es la primera universitaria de su familia

De Villa Atamisqui a la universidad. Con esfuerzo, distancia y el acompañamiento de los suyos, Ariadna Milla hoy puede contar una historia de superación que emociona y refleja el poder de la educación pública.

Hoy 17:39

La historia de Ariadna Milla es una de esas que reflejan con claridad el valor transformador de la educación pública. Oriunda del departamento Atamisqui, la joven se convirtió en Profesora en Matemática en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y marcó un hito: es la primera persona de su familia en obtener un título universitario.

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El viernes 10 de abril, Ariadna rindió su última asignatura y alcanzó la meta que persiguió durante años. El tribunal evaluador estuvo integrado por la Dra. Norma Fernández, la Lic. Marcela Domski y la Lic. Yanina Leiva.

Pero más allá del logro académico, el momento estuvo cargado de emoción. Su mamá, hermanos y sobrinos viajaron especialmente desde Villa Atamisqui para acompañarla, en una escena que reflejó el esfuerzo colectivo detrás de su historia. A ellos se sumaron compañeros de la carrera y de la Residencia Universitaria, espacio en el que vivió durante toda su formación.

La residencia fue clave en su recorrido: le permitió sostener sus estudios alejada de su hogar y construir vínculos que, según sus propias palabras, trascendieron lo académico. “Durante todos estos años, la Residencia Universitaria de la UNSE fue mi hogar; allí encontré mucho más que un techo: encontré una familia y el apoyo necesario para sostenerme lejos de casa”, expresó.

Ariadna no solo destacó ese acompañamiento, sino también el rol de la universidad pública en su desarrollo personal y profesional. “Soy hija de la educación pública, gratuita y de calidad. Como joven del interior, nada de esto hubiera sido posible sin un Estado presente y una universidad que me abrió las puertas”, afirmó.

En su mensaje, también puso en valor el esfuerzo sostenido a lo largo de su carrera: “Siento una felicidad plena por haber alcanzado esta meta. Ser docente de Matemática es un compromiso que asumo con mucha responsabilidad. Este camino no fue solo de aprendizaje académico, sino de crecimiento personal, superando desafíos paso a paso”.

Con emoción, agradeció a sus docentes y a sus compañeros, a quienes definió como su “refugio constante”, y dedicó el logro a su familia: “Este título es para mi familia, mi pilar incondicional, y especialmente para mis sobrinos, que son mi motor”.

Ahora, con el título en sus manos, Ariadna proyecta regresar a su ciudad natal para ejercer la docencia y aportar desde su lugar al desarrollo de su comunidad. Su historia no solo resume un logro individual, sino que también deja un mensaje claro: cuando hay oportunidades, el esfuerzo y los sueños pueden cambiar destinos.