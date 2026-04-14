Justin Bieber emocionó en Coachella 2026 con un show íntimo, nostálgico y lleno de hits

El artista canadiense apostó por una puesta más cercana y emocional, combinando nuevas canciones con los clásicos que marcaron su carrera.

Hoy 17:50

El paso de Justin Bieber por el Coachella 2026 dejó uno de los momentos más comentados del evento. Con una propuesta diferente a la habitual, el artista sorprendió con un show íntimo, cargado de emoción y enfocado en la conexión directa con el público.

Lejos de los grandes despliegues escénicos, Bieber eligió una presentación más simple y centrada en lo musical. A lo largo del recital, combinó temas recientes con canciones que marcaron distintas etapas de su carrera, logrando un equilibrio entre su presente artístico y la nostalgia de sus fans.

Entre los momentos más destacados, sonaron canciones como “All I Can Take”, “Daisies” y “Yukon”, que reflejan su actualidad musical. Sin embargo, el público reaccionó con fuerza cuando llegaron los clásicos que lo llevaron a la fama mundial, como “Baby” y “Never Say Never”, generando un clima de euforia colectiva.

El show tuvo un tono especial, con un Bieber más introspectivo, enfocado en las letras y en su propia historia. Esa decisión artística le dio un carácter distinto al recital: menos explosivo, pero con una carga emocional mucho más profunda.

Además, la presentación incluyó invitados sorpresa que aportaron dinamismo y elevaron la energía del espectáculo, consolidando uno de los sets más recordados de esta edición del festival.

Con esta actuación, Justin Bieber no solo reafirmó su vigencia en la escena internacional, sino que también mostró una nueva faceta artística, más madura y conectada con su evolución personal.