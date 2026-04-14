Recuperan numerosos elementos robados y detienen a un sospechoso

El procedimiento se realizó en distintos barrios de la ciudad. Entre los bienes recuperados hay herramientas, electrodomésticos y objetos personales.

Hoy 21:16

Efectivos de la Policía provincial llevaron adelante un operativo en la ciudad de La Banda que permitió recuperar una importante cantidad de bienes sustraídos en distintos hechos delictivos, además de concretar la detención de un sospechoso.

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El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Comunitaria N°12, con intervención de la brigada investigativa, en los barrios La Isla, El Tuscal y Agua y Energía, donde se venían registrando diversos ilícitos.

Durante los operativos, los uniformados lograron secuestrar dos ventiladores, un taladro, tres hidrolavadoras, un alargue, un reflector, un gato hidráulico, un termo, mates y un bolso, entre otros elementos que habían sido denunciados como robados.

Asimismo, los efectivos lograron detener a un hombre identificado como José Luis Carabajal, señalado como presunto autor de los hechos investigados.

En el procedimiento intervinieron el oficial ayudante Nicolás Penela, el sargento primero Carlos Bravo, el cabo primero Fernando Rodríguez y el cabo primero Mariano Noriega.

Los bienes recuperados quedaron a disposición de la Justicia, con intervención de distintos fiscales del Departamento Banda-Robles, mientras avanzan las actuaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar si hay más personas involucradas.