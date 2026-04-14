Emergencia en el sudeste santiagueño: el violento temporal dejó a varias localidades bajo el agua

El fenómeno meteorológico afectó con dureza a Villa Mailín, donde cayeron casi 200 milímetros. En Añatuya, Bandera, Pinto y Los Juríes, el agua anegó calles e ingresó a las viviendas. Trabajan en evacuaciones preventivas y cortes de suministro eléctrico por seguridad.

Hoy 21:31

Un frente de tormenta persistente que azota al sudeste de la provincia ha provocado una situación de emergencia en diversas localidades. Con registros pluviales que superaron los 100 milímetros en pocas horas, el anegamiento de calles y el ingreso de agua en los hogares han obligado a las autoridades a declarar el estado de alerta y movilización de equipos de rescate.

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La situación más compleja se registra en Villa Mailín, donde el pluviómetro marcó un récord de 198 milímetros. La magnitud de la lluvia colapsó los sistemas de drenaje, dejando gran parte del casco urbano y las viviendas completamente anegadas. También la actividad eléctrica dejo sin energía a la pequeña comunidad. La Comisión Municipal se encuentra asistiendo a los damnificados en un operativo de emergencia que se extiende a los parajes cercanos.

En la ciudad de Añatuya, hasta las 18 horas, se registraron 123 milímetros y las precipitaciones continuaban. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios informó que se encuentran realizando tareas de desagote y cortes preventivos de riesgo eléctrico en viviendas donde el agua ya ha ingresado.

A través de las redes sociales y grupos vecinales, se ha emitido un pedido desesperado a los conductores de vehículos para que eviten transitar por las calles afectadas. Según denuncian los damnificados, el paso de los rodados genera un "oleaje" que empuja el agua hacia el interior de las casas que aún permanecen secas.

En la localidad de Garza, el Municipio emitió un comunicado oficial solicitando a la población permanecer en sus hogares y salir "únicamente en casos de extrema necesidad". Los equipos municipales patrullan los barrios para detectar situaciones de riesgo, advirtiendo sobre el peligro de manipular artefactos eléctricos en zonas inundadas.

Por su parte, en Los Juríes, donde la lluvia también superó la barrera de los 100 milímetros, las autoridades locales enfatizaron que "ninguna responsabilidad laboral debe estar por encima de la seguridad personal", instando a la comunidad a priorizar el resguardo físico ante la falta de tregua del clima.

En Bandera también las precipitaciones hicieron colapsar los desagües y el Municipio trabaja en la prevención. La situación es similar en la localidad de Pinto donde con maquinarias pesadas se busca desobstruir los desagües principales.

La localidad de Tacañitas también reportó serios inconvenientes con calles intransitables y familias afectadas. En toda la región sudeste, la solidaridad vecinal y el trabajo coordinado de las comisiones municipales y fuerzas de seguridad son los ejes centrales para afrontar un temporal que, según los pronósticos, podría continuar en las próximas horas.