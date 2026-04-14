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El Comité de Emergencia de la Municipalidad reforzó su trabajo debido a las intensas lluvias

Este martes se registraron lluvias en la Capital.

Hoy 21:32
comite de emergencia

El Comité de Emergencias de la Capital ha intensificado los trabajos de limpieza y mantenimiento de alcantarillas, desagües pluviales y canales de evacuación ante las abundantes lluvias registradas esta mañana, que superaron los 40 mm hasta las 9:30 horas.

Estas tareas tienen como objetivo principal garantizar el correcto escurrimiento del agua, prevenir anegamientos y reducir riesgos para los vecinos.

Las cuadrillas municipales se encuentran desplegadas en distintos puntos estratégicos, realizando la remoción de residuos, sedimentos y obstrucciones que dificultan el normal funcionamiento del sistema pluvial.

Se solicita a la población colaborar con estos operativos evitando arrojar basura en la vía pública, zanjas y desagües, ya que esto contribuye directamente a su obstrucción.

El municipio continuará trabajando de manera sostenida para brindar soluciones y preservar el bienestar de toda la comunidad, poniendo a su disposición el teléfono 4217999 de Defensa Civil, donde pueden comunicarse las 24 horas para solicitar asistencia.

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